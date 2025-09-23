Što će reći Keba? Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila novim potezom

Sin srpskog pjevača Dragana Kojića Kebe (64), Igor Kojić (38), i njegova 15 godina mlađa, sada već bivša supruga Sofija (23), službeno su stavili točku na brak koji je trajao svega pet mjeseci. Iako je ljubavna priča završila brzo i iznenada, čini se da mlada Sofija ne miruje - već se okreće karijeri.

Na društvenim mrežama objavila je kako će se uskoro pojaviti pred publikom u popularnom glazbenom showu „Zvezde Granda“. Ono što cijeloj priči daje dodatnu dozu zanimljivosti jest činjenica da u stručnom žiriju sjedi upravo njezin bivši svekar – Keba.

„Vidimo se uskoro“, kratko je poručila Sofija svojim pratiteljima, ne otkrivajući puno detalja o svom nastupu.

Podsjetimo, vijest o razvodu Igora Kojića i Sofije iznenadila je javnost jer je par uplovio u brak početkom ove godine. Vjenčanje je održano u intimnoj atmosferi, ali su fotografije s ceremonije ubrzo dospjele u središte medijske pažnje.

Prema informacijama koje je dobio Informer od izvora bliskog obitelji Kojić, sam Igor je u posljednjim mjesecima često nagovještavao da brak ne funkcionira onako kako je očekivao. Dok je on težio stabilnosti i mirnijem obiteljskom životu, Sofija je imala drugačije prioritete i interese. Upravo je ta razlika u shvaćanju života, kako navodi izvor, bila ključni razlog njihove odluke o razvodu.

"Njihov odnos je jako nategnut. Sofija živi svoj život i uopće se ne ponaša kao udana žena. Stalno ide na putovanja, viđamo je često u noćnim izlascima s prijateljicama bez Igora, a to i sama objavljuje na društvenim mrežama. Izgleda da tu svatko živi svoj život", otkrio je izvor blizak obitelji Kojić prije nekoliko mjeseci za srpske medije.

