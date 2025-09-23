Srpska influencerica ispričala detalje estetskog zahvata: 'Jedna dojka mi je bila manja od druge'

Influencerica i pjevačica Ruža Rupić (23) otkrila je svojim pratiteljima detalje estetske operacije kojoj se nedavno podvrgnula, a koju joj je, kako kaže, poklonio partner za rođendan. Riječ je o ugradnji silikonskih implantata u vrijednosti od 3.600 eura.

Na svom YouTube kanalu Ruža je iskreno govorila o razlozima zbog kojih se odlučila na ovaj zahvat.

"Uvijek sam govorila da planiram napraviti grudi, samo da malo odrastem. Glavni razlog moje operacije je taj što nisam imala grudi, ali veći razlog je taj što kada sam baš smršavila prije dvije godine, ja doslovno nisam imala ništa", objasnila je.

Kako je otkrila, problem s izgledom grudi nije bio samo estetske prirode, već posljedica davne prometne nesreće.

"Jedna dojka mi je bila drastično manja od druge. Ja nisam imala prirodnu asimetriju, nego prije 10 godina imala sam prvu prometnu nesreću i imala sam gips preko cijele desne strane, dojke, leđa, nadlaktice... Meni se tada dojka smanjila, ali to je stvarno bila razlika i izgledalo neprirodno", rekla je pjevačica.

Ruža je dodala i da je na operaciji prošla povoljnije jer je zahvat obavila kod liječnika s kojim surađuje.

"U tom trenutku puna cijena mojih grudi bila je 3.600 eura, ali pošto sam išla kod doktora s kojim surađujem, dobili smo lijep popust", otkrila je.

Podsjetimo, Ruža Rupić je srpska influencerica i pjevačica koja je popularnost stekla na društvenim mrežama, prije svega na YouTubeu i Instagramu, gdje je okuplja stotine tisuća pratitelja. Osim glazbom, pažnju javnosti često privlači i svojim privatnim životom, o kojem otvoreno govori s fanovima.

