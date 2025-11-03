Policijski čelnici godinama štite sina kriminalca: Tata u zatvor nosio drogu, mama palila dokaze

U Policijskoj upravi Istarskoj desetljećima rade supružnici D.V. i N.V. i to na utjecajnim pozicijama. Njihov sin K.V., međutim, već godinama puni kaznene evidencije – od krađa do pljački bankomata.

Ova priča o obitelji iz Istre pokazuje kako su se roditeljske veze u policijskom vrhu pretvorile u svojevrsni štit koji je, sinu kriminalcu, omogućio da neometano djeluje godinama, piše Istra24.

Sve je počelo još 2017. godine kada je K.V. završio u zatvoru zbog više kaznenih djela . U pritvor pulskog zatvora u posjet mu je nakon nekoliko dana došao njegov otac i donio mu paket.

U odjeći pronašli drogu

Među odjećom koju je D.V. donio svome sinu, zatvorski su čuvari pronašli drogu. Iako je slučaj bio prijavljen i utvrđeno je da je prekršaj počinio visokopozicionirani policajac, D.V. je prošao bez posljedica.

"Spremili smo sinu paket u kojem je bila i odjeća. Kada su policajci napravili pretragu iz jednog džepa ispala je manja količina droge za koju nisam bio svjestan da je unutra iako sam izvana provjerio džepove", ispričao je tada D.V.

Policija je u tom slučaju otvorila prekršajni postupak u kojem je sankcioniran samo sin koji je, priznanjem da je droga njegova, zaradio tek novčanu kaznu. Krajem iste te godine, D.V. je, umjesto kazne za svoj postupak, dobio unaprjeđenje u načelnika.

Majka uništavala dokaze o kriminalu

Nakon što je K.V pušten iz pritvora, nastavio je sa svojim kriminalnim djelatnostima, a protiv njega je podignuto više desetaka optužnica. Sa porečko-pulskim kriminalcima često je pljačkao kuće, stanove, vile, a povremeno i bankomate.

U jednoj od pljački, K.V. je otuđio dva televizora, a jedan je odnio u svoju obiteljsku kuću. Prema svjedoku istrage, njegova majka spalila je taj televizor kako bi uništila dokaze i pomogla sinu.

Nije to jedini slučaj gdje je majka pomogla svome sinu kriminalcu. Tako je u siječnju 2020. na policijskom kolegiju saznala nove detalje o kriminalnim djelatnostima svoga sina.

Odmah nakon kolegija, pokazala je istraga, nazvala je svog sina koji je zatim pobjegao u inozemstvo. U Hrvatsku se vratio tek kada se situacija smirila.

I majka dobila unaprjeđenje

Nakon povratka u Hrvatsku, K.V. sve je češće odrađivao pljačke bankomata. Tijekom jedne od njih, 2021. godine, njegovu je bandu presrela policija nakon čega su se dali u bijeg u njegovom BMW-u.

Prilikom bijega je umalo pregazio policajca te je oštetio policijski auto. Istarska policija je te informacije prešutjela u svojim vijestima za javnost.

Sljedeći dan, njegova je majka 'nagrađena' te je prebačena na drugo radno mjesto. Postala je glavna osoba pri odabiru budućih policajaca i policajki.

Sin nastavio nizati optužbe

Za portal Istra24 iz DORH-a su potvrdili da su protiv K.V. podignute nove optužnice zbog teških krađa te da se za slučaj napada na službenu osobu prilikom pljačke 2021. godine i dalje vode izvidi.

U jednom je predmetu K.V. određen istražni zatvor te je izdan i europski uhidbeni nalog. Tada je bio uhićen u Njemačkoj otkud su ga izručili Hrvatskoj. Dio kazne, neslužbeno doznaje Istra24, služi obavljajući društveno koristan rad u jednoj pulskoj ustanovi.

DORH je potvrdio i da su u slučaju majke, visokopozicionirane policijske djelatnice, izvidi u tijeku te da još nije sankcionirana zbog pomaganja sinu. Otac, D.V., također još uvijek nije odgovarao.

