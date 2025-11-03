Žena se, na nagovor muža, u zadnji tren pokušala riješiti droge: Pogledajte što je sve ostalo u zahodu

Temeljem prethodno prikupljenih operativnih informacija, policajci su u petak u ranim jutarnjim pretražili obiteljsku kuća na Zvekovici koju koriste supružnici, hrvatski državljani u dobi od 33 godine, izvijestila je PU dubrovačka.

Foto: Pu Dubrovačka

Pretragu su obavili policijski službenici Službe kriminalističke policije, Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i PGP Gruda temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku.

Foto: Pu Dubrovačka

Odmah nakon ulaska u stambeni prostor osumnjičena 33-godišnjakinja je zatečena kako vrećice s drogom istresa u WC školjku, pokušavajući na taj način onemogućiti dokazivanje kaznenog djela. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je, na nagovor supruga, drogu uzela iz spavaće sobe i u kanalizacijski sustav istresla najmanje 70 grama kokaina i 367 grama marihuane. Rastavljanjem kanalizacijskih cijevi pronađena je gotova sva bačena droga.

Foto: Pu Dubrovačka

Oduzeli im i tri auta

Daljom pretragom kuće pronađena je digitalna vaga, manja količina marihuane i ruksak u kojem se nalazilo 14.835 eura, 53 dolara i 10 funti za koji novac se sumnja da je prikupljen prodajom droge. Sva pronađena droga i novac su uz potvrdu oduzeti, a oduzeta su im i tri osobna vozila zbog indicija da su počinili kazneno djelo pranja novca.

Foto: Pu Dubrovačka

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni navedenu drogu nabavio i držao u kući radi dalje prodaje konzumentima kao i da je marihuanu u više navrata davao na trošenje 33-godišnjoj supruzi. Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama i kazneno djelo omogućavanje trošenja droge, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Foto: Pu Dubrovačka

Policijski službenici PU dubrovačke prijavili su osumnjičenog 33-godišnjaka čak šest puta u posljednjih 14 godina.

