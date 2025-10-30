Bježao, vozio u krivom smjeru, prošao kroz crveno pa se zabio u policijski auto - s djetetom u autu

Slovenski policajci, na području Viča, pokušali su u srijedu navečer zaustaviti vozača kombija koji je bježao velikom brzinom i putem počinio niz prekršaja, piše 24ur.com.

Osim što je bježanjem ugrozio sigurnost u prometu, prošao je kroz crveno svjetlo i vozio u suprotnom smjeru, nepropisno pretjecao te vozio neprilagođenom brzinom. U nesreći se zabio u policijsko vozilo, pri čemu su dvojica policajaca zadobila lakše tjelesne ozljede.

Vozač nema vozačku dozvolu, a u vozilu su se nalazili putnica i dijete koje je ugrožavao. Protiv vozača u tijeku je postupak zbog više kaznenih djela.

Zabio se u policijski auto

Prijetio je i policajcu, jer je tijekom vožnje naglo zakočio i krenuo unatrag te se zabio u policijsko vozilo iza sebe. Dvojica policajaca lakše su ozlijeđena. Naknadno je nekoliko policijskih patrola uspjelo zaustaviti vozača.

Tijekom postupka utvrđeno je da vozač nema važeću vozačku dozvolu, a u vozilu su se nalazila dva putnika, kao i dijete, kojima je vozač svojim ponašanjem prijetio. Policija mu je oduzela vozilo, a protiv vozača se vodi pretkazneni postupak zbog sumnje na kaznena djela sprječavanja službene radnje, opasne vožnje i zanemarivanja maloljetnika.

O svim nalazima bit će obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Protiv njega se vodi i prekršajni postupak.

