Buktinja je u završnoj fazi, a vatrogasce čeka još puno posla: 'Nadam se da će biti gotovo do kraja dana'

Požar je krenuo iz Svete Nedelje ali se dim brzo širi prema Zagrebu koji je udaljen 15-ak kilometara zračne linije. Zato su i građani zapadnog djela glavnog grada dobili upozorenja. Gusti crni dim se nastavio širiti preko obronaka Medvednice prema Zagorju, pa su upozoreni i stanovnici Donje Bistre.

Dim se vidio s udaljenosti veće od 10-ak kilometara iz svih smjerova, pa tako i iz susjedne Slovenije. Stanovnicima koji su dimu bili najizloženiji stizala su upozorenja na mobitel, zbog mogućih štetnih čestica i narušene kvalitete zraka.

Savjetovano im je da zatvore prozore, a oni koji žive u neposrednoj blizini da se nipošto ne približavaju mjestu gdje je izbio požar. Poruke se poslane putem sustava za rano upozoravanje na opasnost i krize.

"Trenutačno, koliko sam ja vidio s našeg krova Zavoda vidim da oblak se digao, dim se je zbog vrućine digao u vis. Zbog trenutačnih meteoroloških uvjeta on nekako stoji u zraku, polako se počeo hladit pa će to negdje past. Sad gdje će past, to ne znamo. Ali, ovako izgleda da je to zapadni dio grada s obzirom na to da nema vjetra danas, to će se tamo u nekom krugu i slegnuti. Izbjegavati kretanje bilo bi najbolje što duže, do sutra, dok se taj požar ne stavi pod kontrolu", rekao je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Požar još uvijek nije ugašen, no stavljen je pod kontrolu. Da stvari idu na bolje, govori i činjenica da je Stara Samoborska puštena u promet. Požar bi se trebao ugasiti tek kasnije navečer ili možda čak u jutarnjim satima. Na terenu je trenutno četrdesetak vatrogasaca.

Reporterka RTL-a, Maja Lipovšćak Garvanović, u Svetoj Nedelji razgovarala je sa zapovjednikom Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dariom Kezerićem.

U kakvom je sad stanju požar?

Požar je u završnoj fazi. Vatrogasci su teškim naporima sveli požar, koji su zatekli u razbuktaloj fazi, u završnu fazu. U 18 sati bila je smjena vatrogasaca radi sigurnosti naših ljudi i umora, kako bismo požar doveli do kraja. Situacija je trenutno pod kontrolom, ali nas čeka sanacija oba skladišta do dugo u noć. U pomoć nam je stigla i mehanizacija kako bismo mogli raskopati požarište i doći do žarišta te ga ugasiti do kraja.

S vama su i snage civilne zaštite, robot i dalje vrijedno radi. U kojoj je fazi taj dio?

Zajedno surađujemo i gasimo požar. Nadamo se da ćemo uskoro završiti kako bi se vatrogasci mogli odmoriti.

Mislite da ćete ga ugasiti večeras ili tek sutra?

Nadam se da ćemo uspjeti do kraja ovog dana, ali ne mogu reći sigurno jer se radi o velikoj količini gorivog materijala koji je potrebno raskopati da bi požar bio ugašen do kraja.

Koliko je bilo zahtjevno? Jeste li se već susretali s ovakvim požarima?

Susretali smo se, ali ovo je vrlo zahtjevna intervencija, posebno kada u početku dođe manji broj vatrogasaca na ovako veliki požar koji je u razbuktaloj fazi. Kada stigne ispomoć, to potraje i doista je zahtjevno.