Marina iz Splita pobijedila rak dojke i postala majka: 'Dijagnoza je užasna, ali nije kraj'

Marina Zečić iz Splita, suočila se s dijagnozom raka dojke 2017. godine, što je označilo početak njezine borbe. Prošla je kroz tri operacije, a najteži trenutak bio je započeti kemoterapiju, čije nuspojave uključuju alopeciju. Kaže:

"Jedan od najgorih trenutaka je bio kada sam morala primati kemoterapiju. Kemoterapija je povezana sa smrtnom bolešću, a uz to, gubitak kose čini bolest vidljivom i svijetu oko tebe", kaže nam Marina.

U trenutku dijagnoze bila je u postupku potpomognute oplodnje. Unatoč teškim trenucima, Marina je postala majka i prošla kroz operaciju odstranjenja dojke, sve to dok je iščekivala dolazak svojih blizanaca.

Foto: Rtl Danas

Za Marinu, kao i mnoge druge, dijagnoza raka dojke nije bila kraj. S novim medicinskim tehnologijama i pristupom, liječenje je postalo učinkovitije, a prognoze optimističnije. Stopa petogodišnjeg preživljenja za žene oboljele od raka dojke danas je 59 %, dok je u 2000. godini bila 44 %.

Foto: Rtl Danas

Radiolozima pomaže umjetna inteligencija

Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, ističe da, iako broj novooboljelih raste, zahvaljujući napretku u medicini, sve je manje smrtnih slučajeva. „U idućih pet godina bit će spašeno 20.000 života više, zbog povećane stope preživljenja“,naglašava Pleština.

U borbi protiv raka pluća, koriste se napredne tehnologije poput umjetne inteligencije koja radiolozima pomaže u preciznijem dijagnosticiranju. Doktorica Kristina Krpina s Klinike za plućne bolesti Jordanovac navodi kako je njihova analiza obuhvatila više od 70.000 skenova na više od 55.000 ljudi. Otkrili su tako 1000 karcinoma pluća.

Foto: Rtl Danas

Dok napredak u medicini donosi optimizam, i dalje postoje izazovi.

Ivana Mikolašević, predstojnica Klinike za tumore KBC-a Rijeka, upozorava na sve veću pojavnost raka među mladima. „Nedavno sam primila 40-godišnjeg mladića s karcinomom gušterače. Imamo sve više mladih, u dobi od 40 do 50 godina, koji obolijevaju od raka“, kaže Mikolašević, objašnjavajući da stres i prehrana igraju značajnu ulogu u tome.

Hrvatska druga u EU po uspješnosti liječenja raka dojke

Iako Hrvatska ima dobru stopu preživljenja, posebno za rak dojke i prostate, dostupnost dijagnostičkih pretraga i dalje je izazov. Ilijan Tomaš, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Osijek, napominje da postoji potreba za većim brojem liječnika i boljom opremom za obavljanje dijagnostičkih pretraga, poput mamografije, CT-a i ultrazvuka.

Foto: Rtl Danas

Još 2012. godine vjerojatnost da će žena kojoj je dijagnosticiran rak dojke preminuti bila je 45 %.

Danas, zahvaljujući napretku u dijagnostici i liječenju, ta vjerojatnost iznosi samo 18 %. Zbog tih pomaka, Hrvatska se nalazi među najboljima u Europskoj uniji, odmah nakon Danske.

Za sve oboljele, pa i za Marinu, liječenje raka postaje sve učinkovitije. Iako je dijagnoza zastrašujuća, medicina nudi nadu, a statistike preživljenja pokazuju da je borba protiv raka sve uspješnija.