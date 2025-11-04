Marina iz Splita pobijedila rak dojke i postala majka: 'Dijagnoza je užasna, ali nije kraj'
Od desetero ljudi kojima je sada dijagnosticiran rak - njih šestero dočekat će još pet svojih rođendana. Dobre su to vijesti jer je trenutna stopa petogodišnjeg preživljenja 59 posto što je iznad europskog prosjeka
Marina Zečić iz Splita, suočila se s dijagnozom raka dojke 2017. godine, što je označilo početak njezine borbe. Prošla je kroz tri operacije, a najteži trenutak bio je započeti kemoterapiju, čije nuspojave uključuju alopeciju. Kaže:
"Jedan od najgorih trenutaka je bio kada sam morala primati kemoterapiju. Kemoterapija je povezana sa smrtnom bolešću, a uz to, gubitak kose čini bolest vidljivom i svijetu oko tebe", kaže nam Marina.
U trenutku dijagnoze bila je u postupku potpomognute oplodnje. Unatoč teškim trenucima, Marina je postala majka i prošla kroz operaciju odstranjenja dojke, sve to dok je iščekivala dolazak svojih blizanaca.
Za Marinu, kao i mnoge druge, dijagnoza raka dojke nije bila kraj. S novim medicinskim tehnologijama i pristupom, liječenje je postalo učinkovitije, a prognoze optimističnije. Stopa petogodišnjeg preživljenja za žene oboljele od raka dojke danas je 59 %, dok je u 2000. godini bila 44 %.
Radiolozima pomaže umjetna inteligencija
Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, ističe da, iako broj novooboljelih raste, zahvaljujući napretku u medicini, sve je manje smrtnih slučajeva. „U idućih pet godina bit će spašeno 20.000 života više, zbog povećane stope preživljenja“,naglašava Pleština.
U borbi protiv raka pluća, koriste se napredne tehnologije poput umjetne inteligencije koja radiolozima pomaže u preciznijem dijagnosticiranju. Doktorica Kristina Krpina s Klinike za plućne bolesti Jordanovac navodi kako je njihova analiza obuhvatila više od 70.000 skenova na više od 55.000 ljudi. Otkrili su tako 1000 karcinoma pluća.
Dok napredak u medicini donosi optimizam, i dalje postoje izazovi.
Ivana Mikolašević, predstojnica Klinike za tumore KBC-a Rijeka, upozorava na sve veću pojavnost raka među mladima. „Nedavno sam primila 40-godišnjeg mladića s karcinomom gušterače. Imamo sve više mladih, u dobi od 40 do 50 godina, koji obolijevaju od raka“, kaže Mikolašević, objašnjavajući da stres i prehrana igraju značajnu ulogu u tome.
Hrvatska druga u EU po uspješnosti liječenja raka dojke
Iako Hrvatska ima dobru stopu preživljenja, posebno za rak dojke i prostate, dostupnost dijagnostičkih pretraga i dalje je izazov. Ilijan Tomaš, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Osijek, napominje da postoji potreba za većim brojem liječnika i boljom opremom za obavljanje dijagnostičkih pretraga, poput mamografije, CT-a i ultrazvuka.
Još 2012. godine vjerojatnost da će žena kojoj je dijagnosticiran rak dojke preminuti bila je 45 %.
Danas, zahvaljujući napretku u dijagnostici i liječenju, ta vjerojatnost iznosi samo 18 %. Zbog tih pomaka, Hrvatska se nalazi među najboljima u Europskoj uniji, odmah nakon Danske.
Za sve oboljele, pa i za Marinu, liječenje raka postaje sve učinkovitije. Iako je dijagnoza zastrašujuća, medicina nudi nadu, a statistike preživljenja pokazuju da je borba protiv raka sve uspješnija.