Nogomet, svirka, četiri strana jezika i 5,0 na medicini: Luciani i Andri sve ide od ruke

Zajedno od prvih koraka pa sve do današnjih uspjeha – blizanci Luciana i Andro Koren s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prava su inspiracija. Oboje su na pragu završetka studija, s prosjekom 5,0, a upravo su osvojili i svatko po dvije Rektorove nagrade, za projekte koji spajaju umjetnost i medicinu te promiču empatiju prema marginaliziranim pacijentima.

Prvi projekt bio je izložba u suradnji s udrugom Sve za nju gdje su izložili radove žena koje vode bitku s rakom dojke. Drugi projekt bavi se očuvanjem kardiovaskularnog zdravlja slijepih, slabovidnih, gluhih i nagluhih osoba – skupina kojima su javnozdravstvene akcije često nedostupne.

„Za mnoge od njih, već i samo izaći iz stubišta predstavlja izazov, a kamoli ostvariti adekvatnu komunikaciju s liječnicima i objasniti svoje tegobe“, objašnjavaju blizanci, koji žele graditi mostove između pacijenata i studenata medicine.

Bilo je puno odricanja

Uspjeh nije došao preko noći. Već na prvoj godini studija osvojili su Dekanovu nagradu, a do danas su objavili i brojne znanstvene radove – toliko da diplomskog rada više ni ne moraju pisati.

„Jednu Novu godinu on je proveo u kupaonici učeći do jutra, a ja u dnevnoj sobi“, prisjeća se Luciana uz smijeh. „Bilo je puno odricanja, ali vrijedilo je.“

Njihova mentorica, profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Nikolina Bašić Jukić, ponosno ističe:

„Ja sam bila najbolja studentica s prosjekom 4,9. Tad nitko nije imao 5,0. Danas imati 5,0 kroz svih godine medicine – to je iznimno teško.“

No Luciana i Andro nisu samo vrhunski studenti. Oni su i svestrani mladi ljudi. Andro svira gitaru i voli ribolov, a Luciana je model. Govore četiri strana jezika, a najveća im je zajednička ljubav – nogomet.

„Ja sam igrala u Dinamu, a on pokušava još doći na tu razinu“, smije se Luciana.

„Ona je uvijek bila bolja“, priznaje Andro. „Nakon svakog većeg ispita odemo zajedno na školsko igralište i igramo nogomet.“

Profesorica Bašić Jukić dodaje: „Mislim da je upravo ta svestranost ključ njihovog uspjeha. Nisu posvećeni samo učenju, imaju široke interese – a to ih vodi prema izvrsnosti.“

Ambicija, znanje i srce

Mlađi studenti i kolege o njima govore s velikim poštovanjem.

„Koreni? Naravno da ih znam! Oni su jedan od razloga zašto sam odabrao ovaj fakultet“, kaže student prve godine Jakov Badurina.

„Mislili bi ljudi da su samo za knjigama, ali stvarno se srećemo vani, idemo skupa van “, dodaje kolega Jure Jakovljević.

Referent i prijatelj Rikard Škegro kaže: „Imaju apsolutno sve – ambiciju, znanje i srce. Bit će vrhunski doktori.“

Lucianu privlače reumatologija, dermatologija i onkologija, dok Andra zanimaju ortopedija, otorinolaringologija ili plastična kirurgija.

No oboje poručuju – žele ostati u Hrvatskoj.

„Dobili smo lijepe prilike, s dobrim ljudima smo ostvarili odnose. Tu nam je cijeli život“, kaže Andro.

„Vidimo brojne liječnike koji u Hrvatskoj čine čuda i pokazuju da se može. Treba tu biti za svoje pacijente jedan dan tako da mi se vidimo ovdje.“, dodaje Luciana.

Blizanci Koren – najbolji prijatelji, najveća podrška jedno drugome. Ako je budućnost medicine u njihovim rukama, onda je ona itekako svijetla.