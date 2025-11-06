Počele posljedice zbog napada u Splitu, Plenković jasan: 'Hrvatskoj čini sramotu'

Zbog sramotnog upada na Dane srpske kulture privedeno je ukupno devet osoba. Trojici ranije uhićenih određen je istražni zatvor.

Glasnogovornik splitskog Županijskog suda Neven Cambi rekao je da se sumnjiče za nasilničko ponašanje iz mržnje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti.

Kriminalističko istraživanje nastavlja se.

"Tri osobe (rođ. 1971., 1966. i 1995.) su jučer uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, a šest osoba (rođ. 1997., 1966., 1986., 1982., 1997. i 2002.) je danas tijekom dana predano pritvorskom nadzorniku", objavila je splitsko-dalmatinska policija.

Obrana će se žaliti

Obrana je najavila žalbu na istražni zatvor koji je trojici uhićenih određen zbog utjecaja na svjedoke i mogućnosti ponavljanja djela.

Odvjetnik Toni Marinović izjavio je da ne zna je li njegov branjenik pripadnik Torcide: "Sastat će se vijeće i donijeti odluku".

Incident u Splitu još je jednom na sjednici Vlade osudio i premijer Andrej Plenković rekavši: "Mi ćemo kao društvo i dalje raditi na kreiranju tolerancije u društvu i spriječiti da se ovo dogodi jer je to usmjereno da Hrvatskoj pričini sramotu".

Bez funkcije u Ministarstvu turizma ostao je Marko Žaja iz redova Domovinskog pokreta koji je objavom na Facebooku, kao predsjednik splitsko-dalmatinskog ogranka DP-a, podržao izgrednike.

"Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje", istaknuo je ministar Glavina.

Iako su se u Ministarstvu od Žaje ranije ogradili – smjenu nisu najavili, već istaknuli da je riječ o posebnom savjetniku za sport, a ne politiku. No na koncu je ipak ministar turizma uz suglasnost premijera smijenio posebnog savjetnika.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek također je rekla da je to nedozvoljeno i neprimjereno ponašanje u demokratskoj državi: "A ministar je napravio to što je napravio i to je napravljeno u suglasnosti sa svima u većini."

Predsjednik DP-a Ivan Penava rekao je da ga nije iznenadila Žajina smjena: "Moramo naći način kako komuniciramo kada je stranka u oporbi i kada je u nekakvoj takvoj vladajućoj hijerarhiji."

Iako je DP-ov ministar David Vlajčić osudio incident, ispostavilo se da je Žajinu objavu istovremeno lajkao, no kasnije je lajk izbrisan.

I dok se sada bivši savjetnik ministra u objavi požurio dati potporu izgrednicima u Splitu – oko svoje smjene se danas nije oglasio.