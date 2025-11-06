Sve što znamo o uhićenima u Splitu: Sumnjiče ih za djela za koja se ide i do pet godina u zatvor

Šestorica uhićenih pod sumnjom da su sudjelovali u sramotnom napadu u Split su trenutačno kod pritvorskog nadzornika.

U policiji smiju ostati 24 sata, a onda ih policija prosljeđuje u Državno odvjetništvo, a nakon ispitivanja u DORH-u idu na ispitivanje sucu istrage koji određuje hoće li ih zadržati u jednomjesečnom pritvoru ili pustiti.

I ova šestorica, kao i ranije uhićeni, zadržani su u pritvoru zbog sumnje da su počinili dva kaznena djela – sprečavanje slobodnog izražavanja nacionalnog identiteta, gdje je zapriječena kazna do jedne godine zatvora, i za nasilje uzrokovano mržnjom koje je puno ozbiljnije kazneno djelo i tu su zapriječene zatvorske kazne od šest mjeseci do pet godina.

Razgovarali smo s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem koji je komentirao da je među uhićenima i predsjednik gradske organizacije kotara Blatine-Škrape gdje se dogodio incident. Rekao je da ni u kojem slučaju nije bio protežiran zato što je član HDZ-a te da je policija postupila kao što postupa prema svim građanima koji su s opravdanom sumnjom uhićeni. Ali nije znao hoće li biti suspendiran ili isključen iz stranke.

Uhićeni su stari od 23 do 59 godina, nisu golobradi mladići, većina ih je u zreloj životnoj dobi.

Na pitanje ima li novih osumnjičenih, iz policije su kazali da o tim radnjama ne mogu govoriti.