Muškarac koji je izazvao mega eksploziju u Zagrebu brutalno kažnjen: Pazite što ga čeka

Zagrebačka policija u srijedu je provela istraživanje nad muškarcem (34) koji je u ponedjeljak navečer na školskom igralištu na Trešnjevci aktivirao improviziranu eksplozivnu napravu i počinio prekršaj opisan u članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Muškarac je dva kanistera ispunio nepoznatom zapaljivom tekućinom i potom ih zapalio pirotehničkim sredstvom. Izbio je veliki otvoreni plamen u obliku gljive, a potom je odjeknula izrazito glasna detonacija koja je uznemirila veći broj građana.

Po dovršetku prekršajnog postupka, 34-godišnjak je pravomoćnom presudom proglašen krivim. Žestoko je dobio po džepu i morat će platiti novčanu kaznu tešku 3500 eura.

'To može biti opasno'

Podsjetimo, u eksploziji srećom nije bilo ozlijeđenih osoba, niti je oštećena imovina.

Brzo su došli vatrogasci. "Velika eksplozija vidjela se izdaleka, to može biti opasno", naveo je Kristijan Tomašek, zapovjednik vatrogasne postaje Centar.

