U Realu se hvataju za glavu: Kylian Mbappé saznao katastrofalne vijesti

Kraj 2025. godine nije mogao biti gori za Real Madrid i trenera Xabija Alonsa. Najbolji igrač i strijelac kluba, francuski napadač Kylian Mbappé, izbivat će s terena najmanje tri tjedna zbog ozljede koljena, što predstavlja ogroman hendikep za momčad uoči ključnih utakmica u siječnju.

Tjednima igrao unatoč jakim bolovima

Vijest je prvi objavio francuski L'Equipe, a potvrdili su je i brojni španjolski mediji. Magnetska rezonancija, obavljena u srijedu, posljednjeg dana 2025. godine, otkrila je leziju vanjskog ligamenta koljena koja zahtijeva mirovanje i terapiju. Ova ozljeda nije došla iznenada. Naime, Mbappé se već nekoliko tjedana borio s bolovima, ali je stisnuo zube i nastavio igrati kako bi pomogao momčadi u važnoj završnici godine. Međutim, u posljednjim je susretima i sam osjetio da više ne može pružiti svoj maksimum, pogotovo pri ubrzanjima i promjenama smjera koje su njegov zaštitni znak. Bol je postala preintenzivna, što je na kraju dovelo do detaljnih pregleda i neizbježne stanke.

Koje će ključne utakmice propustiti?

Predviđeno vrijeme oporavka od najmanje tri tjedna znači da će Xabi Alonso morati slagati momčad bez svoje prve zvijezde u nizu važnih dvoboja. Mbappé će sigurno propustiti prvenstvenu utakmicu protiv Real Betisa već ovog vikenda. Nakon toga, Real Madrid putuje u Rijad, u Saudijsku Arabiju, na završnicu španjolskog Superkupa. Francuz neće biti u konkurenciji za polufinalni okršaj protiv gradskog rivala Atletico Madrida osmog siječnja, kao ni za potencijalno finale koje se igra tri dana kasnije. Na listi utakmica koje će gledati s tribina nalaze se i prvenstveni dvoboj protiv Levantea 17. siječnja te susret Lige prvaka protiv Monaca 20. siječnja. Optimistične prognoze govore da bi se na teren mogao vratiti 25. siječnja za utakmicu protiv Villarreala.

Nenadoknadiv gubitak za Real

Koliki je ovo udarac za Real Madrid, najbolje govore brojke. Mbappé je ove sezone u gotovo nestvarnoj formi, odgovoran za više od polovice svih golova koje je klub postigao u svim natjecanjima. Samo u 2025. godini postigao je čak 59 pogodaka, čime je izjednačio klupski rekord Cristiana Ronalda po broju golova u jednoj kalendarskoj godini. Njegov izostanak bit će gotovo nemoguće nadoknaditi, pogotovo jer je momčad tijekom sezone pokazivala velike oscilacije. Trener Alonso sada se nalazi pred velikim izazovom, a kao moguće zamjene spominju se mladi Gonzalo Garcia ili taktičke preinake s Viníciusom Júniorom i Rodrygom u vrhu napada.

Navijači "Kraljevskog kluba" s nestrpljenjem će iščekivati vijesti o njegovom oporavku. U ključnom dijelu sezone, Real Madrid morat će pronaći način kako pobjeđivati bez igrača koji je svojom klasom i golovima vukao momčad kroz dosadašnje izazove. Siječanj će pokazati koliko je momčad iz Madrida doista ovisna o čaroliji svoje "desetke".

