HNL-ovci aktivni na terenima diljem svijeta: Od Škotske do Mauritanije!

Tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u različitim dijelovima svijeta nastupili su brojni igrači koji dolaze iz HNL-a ili su prošli kroz hrvatske klubove. Evo pregleda po reprezentacijama i natjecanjima.

Europa – kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Za hrvatsku reprezentaciju Toni Fruk odigrao je svih 90 minuta, dok je vratar Hajduka Ivica Ivušić ostao na klupi.

Mihail Caimacov, veznjak Slaven Belupa, također je upisao punu minutažu za Moldaviju, no njegova je reprezentacija uvjerljivo poražena od Izraela (0:4).

U dvoboju Škotske i Danske Dinamov stoper Scott McKenna ostao je na klupi. Utakmica je završila bez pogodaka (0:0).

Riječki veznjak Dejan Petrović nastupio je za Sloveniju, ušavši u igru u 64. minuti protiv Švedske. Slovenci su golom Žana Vipotnika u sudačkoj nadoknadi stigli do boda, susret je završio 2:2.

Afrika – kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo

Kustošija je imala svog predstavnika i na Afričkom kontinentu. Rodolfo Aloko, mladi napadač Benina, odigrao je do 72. minute u pobjedi nad Zimbabveom.

Za Gambiju je nastupio Abdoulie Sanyang, ušavši u igru u 84. minuti. Njegova reprezentacija svladala je Keniju rezultatom 3:1.

U kvalifikacijama je nastupio i Lamine Ba. Branič Mauritanije odigrao je svih 90 minuta u pobjedi svoje reprezentacije protiv Toga (2:0).

Ostale utakmice

U švedskoj U-21 reprezentaciji Matteo Perez Vinlöf odigrao je cijeli susret u pobjedi nad Armenijom (3:1) u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo za U-21.

U prijateljskoj utakmici Kanade i Rumunjske Hajdukov Niko Sigur odigrao je svih 90 minuta i bio strijelac trećeg gola u pobjedi Kanade (3:0).

Pogledajte video: Croata za Net.hr otkrio simboliku šala oko vrata Vase i planove nakon borbe!