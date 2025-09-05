ZVUČNO POJAČANJE /

Novi posao Andyja Bare: U zagrebačkog trećeligaša stiže igrač španjolskog velikana
Foto: Profimedia

Bita je igrao za drugu momčad baskijskog kluba prošle sezone u četvrtom rangu španjolskog nogometa

5.9.2025.
22:24
Sportski.net
Profimedia
Novi veliki posao je napravila Kustošija, zagrebački trećeligaš koji iz sjene vodi menadžer Andy Bara. Potpisali su igrača i Athletic Bilbaa, Juniora Bitu.

"Wibuala Junior Bita Bueto, skraćeno Bita, novi je igrač Kustošije, a dolazi nam u transferu iz španjolskog velikana - Athletic Bilbaa! Svestrani 20-ogodišnji veznjak prošao je cijeli omladinski pogon, a tijekom prošle dvije sezone priključen je i seniorskoj momčadi baskijskog kluba. Dobro došao!", napisao je klub na svojim društvenim mrežama. 

Bita je igrao za drugu momčad baskijskog kluba prošle sezone u četvrtom rangu španjolskog nogometa, a izborio je treći rang u kojem je na početku ove sezone zabilježio jedan nastup i upisao asistenciju. 

