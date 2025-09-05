Skandalozne riječi šokirale Europu!

Francuski sportski novinar Pierre Ménès izazvao je veliku polemiku nakon što je u emisiji Bistro Libertés na kanalu TV Libertés izrazio žaljenje zbog, kako je rekao, “manjka bijelih igrača”, posebno u francuskoj nogometnoj reprezentaciji.

'Premalo bijelaca'

Ménès je pritom podsjetio na anegdotu koju je već ispričao prije nekoliko godina. 'Moj sin je trenirao nogomet, iako nije bio pretjerano talentiran. Stavili smo ga u klub Torcy u pariškoj regiji. Nakon tri treninga rekao mi je da više neće ići. Imao je 11 godina i objasnio mi je: ‘Ne pozdravljaju me, ne dodaju mi loptu, viču na mene kad imam loptu i ne tuširaju se sa mnom. Odlazim.’ Žao mi je što to govorim, ali istina je – momčad je bila sastavljena isključivo od Arapa i crnaca”, izjavio je novinar.

Dodao je i da se isti “obrazac” vidi u cijelom francuskom nogometu: 'Na utakmicama u pariškoj regiji uglavnom ćete vidjeti jednog bijelog igrača, obično vratara ili desnog beka. Pogledajte reprezentaciju – danas je u njoj jedanaest crnih igrača.'

Oglasio se i francuski reprezentativac

Njegove riječi izazvale su burne reakcije, a među prvima se oglasio bivši francuski reprezentativac Djibril Cissé. 'Jako sam razočaran tobom, Pierre Ménès', napisao je Cissé na društvenim mrežama, dodajući emotikone povraćanja.

Izjava iskusnog novinara već danima odjekuje francuskom javnošću i izaziva rasprave o rasizmu u sportu, ali i ulozi medija u oblikovanju javnog diskursa.

Pogledajte video: Darko Stošić pred spektakl u Areni: 'Ivan nije daleko od najboljih boraca s kojima sam se borio'