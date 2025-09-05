Navijači kipte od bijesa: 'Kada se to dogodi, znaš da nešto ne štima'

Hrvatska nogometna reprezentacija nije oduševila u prvom poluvremenu utakmice protiv Farskih otoka, iako je na odmor otišla s minimalnom prednošću.

U prvih 45 minuta izabranici Zlatka Dalića pružili su vrlo blijedu partiju i jako su se mučili, a samo zahvaljujući sjajnoj reakciji Andreja Kramaića u 31. minuti otišli su na odmor s vodstvom.

Navijači su bili jako nezadovoljni tzakvim nastupom i u komentarima na društvenim mrežama nisu skrivali svoje razočaranje.

U nastavku prenosimo neke komentare:

"Najbolji dio utakmice je ova limena glazba u pozadini"

"Kad ti Farski otoci prave kontre onda znaš da nešto ne štima"

"I to jedva su dali gol."

"Sporo, tromo i negledljivo."

"Ne treba više govoriti da imamo široki roster igrača..."

