Navijači kipte od bijesa: 'Kada se to dogodi, znaš da nešto ne štima'
Komentari navijača na igru Hrvatske su brutalni
Hrvatska nogometna reprezentacija nije oduševila u prvom poluvremenu utakmice protiv Farskih otoka, iako je na odmor otišla s minimalnom prednošću.
U prvih 45 minuta izabranici Zlatka Dalića pružili su vrlo blijedu partiju i jako su se mučili, a samo zahvaljujući sjajnoj reakciji Andreja Kramaića u 31. minuti otišli su na odmor s vodstvom.
Navijači su bili jako nezadovoljni tzakvim nastupom i u komentarima na društvenim mrežama nisu skrivali svoje razočaranje.
U nastavku prenosimo neke komentare:
"Najbolji dio utakmice je ova limena glazba u pozadini"
"Kad ti Farski otoci prave kontre onda znaš da nešto ne štima"
"I to jedva su dali gol."
"Sporo, tromo i negledljivo."
"Ne treba više govoriti da imamo široki roster igrača..."
