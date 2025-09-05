Luis Enrique završio na hitnoj nakon nesreće, PSG obavijestio o stanju

Luis Enrique, trener PSG-a hitno je prevezen u bolnicu nakon nesreće na biciklu, objavio je PSG na svojim društvenim mrežama. Riječ je o lomu ključne kosti.

"Nakon biciklističke nesreće u petak, glavni trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique primio je hitnu pomoć i bit će operiran zbog prijeloma ključne kosti. Klub izražava punu podršku i želi mu brz oporavak. Daljnje informacije bit će objavljene uskoro", stoji u objavi pariškog kluba.

Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in… — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025

Nadamo se da nije ništa ozbiljnije u pitanju i strategu PSG-a želim brz i uspješan oporavak.

