Luis Enrique završio na hitnoj nakon nesreće, PSG obavijestio o stanju

'Daljnje informacije bit će objavljene uskoro'

5.9.2025.
22:48
Luis Enrique, trener PSG-a hitno je prevezen u bolnicu nakon nesreće na biciklu, objavio je PSG na svojim društvenim mrežama. Riječ je o lomu ključne kosti. 

"Nakon biciklističke nesreće u petak, glavni trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique primio je hitnu pomoć i bit će operiran zbog prijeloma ključne kosti. Klub izražava punu podršku i želi mu brz oporavak. Daljnje informacije bit će objavljene uskoro", stoji u objavi pariškog kluba.

 

 

Nadamo se da nije ništa ozbiljnije u pitanju i strategu PSG-a želim brz i uspješan oporavak.

