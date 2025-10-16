Petković postao predmetom velike rasprave u Turskoj: 'Poderat ću svoju diplomu'

Bruno Petković ovoga je ljeta zamijenio zagrebački Dinamo turskim Kocaelisporom. U osam nastupa zabio je četiri pogotka i četvrti je strijelac lige u 15. momčadi turskog prvenstva.

Nedavno je Petković bio predmetom vrlo žustre rasprave u turskim medijima. Točnije, cijenjeni turski novinar Burak Kural u TV programu „Süper Lig Analiz“ ga je nahvalio i okladio se da će Bruno zabiti više pogodaka od Fenerova En-Nesyrija.

Sve o Burni Petkoviću čitajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Franko Kovačević najbolji je strijelac Europe: 'Reprezentacija je san'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Po mom mišljenju, postoje igrači produktivniji od Abrahama, Durana ili En-Nesyrija. Možda neće biti na razini Osimhena ili Icardija, ali mogu svojim klubovima značajno pomoći. Ne treba ni spominjati Onuachua - on sam drži tim. Također mogu istaknuti Brunu Petkovića. On je netko tko je ranije bio na radaru Trabzonspora, a sada igra za Kocaelispor... Iskreno, ako Petković ne bude barem tri puta učinkovitiji od En-Nesyrija u Fenerbahčeu, ja ću poderati svoju UEFA B diplomu", rekao je Kural i izjava je ubrzo postala viralna u Turskoj.

En-Nesyri i Petković su za sada na jednakom broju pogodaka iako En-Nesyri igra za kud i kamo ozbiljniju momčad. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija do kraja sezone i hoće li Kuralova diploma ostati sačuvana.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Dominikom Livakovićem u Gironi?