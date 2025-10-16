Bivši veznjak Engleske i Liverpoola šokirao naciju: 'Ovdje slabo zarađujem, ali u UK se ne vraćam'

Jonjoe Shelvey ima šest nastupa za englesku reprezentaciju, igrao je za Liverpool i Newcastle, a sada je u drugoj ligi Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali tamo nije otišao zbog novca, kojeg praktički nema.

„Ne smeta mi što se govori. Vidio sam komentare poput 'otišao je tamo zbog novca'. Mislim se 'kakav novac? Nema novca u Drugoj ligi UAE'. Općenito, standardna plaća ovdje je 2000 funti mjesečno za nogometaša. Što se tiče onoga što sam zaradio tijekom karijere, to je ništa. Moj brat zarađuje više radeći u hotelu u Londonu, tako da nikada nije bilo riječ o dolasku ovdje zbog novca", rekao je Shelvey za BBC. Zašto je onda otišao?

„Ako ću biti iskren, ne želim da mi djeca više odrastaju u Engleskoj. Imamo veliku sreću što smo živjeli u lijepom dijelu Ujedinjenog Kraljevstva, ali odakle ja dolazim, ne možete imati lijepe stvari. Nikada više ne bih nosio sat u Londonu. Po mom mišljenju, u Londonu ne možete držati mobitel na vidljivom mjestu", rekao je bivši veznjak Nottingham Foresta i dva turska kluba.

„Ne čitam baš o politici“, rekao je Shelvey. „Samo vidim neke stvari koje se događaju. Vidim ljude kako ih se uhićuje zbog objave na Twitteru, a onda i sve te zastave i slogane o 'povratku zemlje'. Neću sjediti ovdje i komentirati takve stvari jer nisam dovoljno pametan za to, a uvalit ću se u nevolje ako nastavim, ali jednostavno osjećam da UK nije ono što je bio prije 10 do 15 godina", izrazio je Shelvey svoje mišljenje.

