Najbolji strijelac Europe za RTL Danas: 'Zvuči nestvarno, a reprezentacija je san'

Jedan od protivnika Rijeke u Konferencijskoj ligi je i slovensko Celje. Upravo pred njima Riječani trebaju strepiti jer Slovenci u svojim redovima imaju najboljeg strijelca Europe, Franka Kovačevića. 26-godišnjaka iz Križevaca s vrha svjetske ljestvice skinuo je igrač portorikanskog Metropolitana Jorge Rivera, ali u Europi mu i dalje ne mogu ništa. Franka Kovačevića u Celju je posjetila Kristina Livaja.

U slovenskom Celju gori travnjak jer poput mašine zabija križevački dečko Franko Kovačević. 20 golova u 17 odigranih utakmica - smjestilo ga je na prvo mjesto klupskih strijelaca - u prvim ligama ove sezone.

"Malo sad to nestvarno zvuči to ali ja svakog dana radim vjerujem u sebe i želim zabiti još više ne zadovoljavam se s time to što je bilo to je bilo to je prošlosti samo fokus na iduću utakmicu", kazao je u uvodu Franko Kovačević.

Utakmica u prošlosti je bilo pregršt. 26-godišnjak je u Celje stigao na početku ove sezone. Prije toga promijenio je 8 klubova. Od Hajduka preko Domžala do korejskog Gangwona. Celje je za ovu devetku,čini se, bila - deveta sreća.

"Svih ovih godina sam u seniorskom nogometu igrao krilo trenerom čim me vidio me stavio na špicu i tu me drži. Tajna kod Celja je ta ja bih rekao što je to prvi put u mojoj karijeri da sam u nekoj ekipi koju zanimaju samo pobjede i koja ima visoku ljestvicu jer kad si ti u ekipi koja mora svaku utakmicu pobijediti, koja želi sve osvojiti, onda to i igrače diže", rekao je Kovačević.

'Livaju je teško zamijeniti, Hajduku bih se javio'

Franko tako uz domaće prvenstvo i kup zabija i u konferencijskoj ligi. U posljednjem susretu - AEK je s tri pogotka poslao kući. Golovi su ono što svi vide. Ali njegova važnost u momčadi veća je od toga.

"On je fantastičan igrač za svakog trenera. Potpuno sam zadovoljan njime i nadam se da će nastaviti zabijati. Ali i ako ne zabija, ima i druge kvalitete koje svaki trener itekako cijeni", rekao je Frankov trener Albert Riera.

Franko se tako s 20 pogodaka našao na vrhu Europe. Iza njega je Harry Kane s 18 pa Kylian Mbappe s 14. Prošle sezone najbolji strijelac hrvatske lige bio je Marko Livaja s 19 pogodaka u prvenstvu i 2 u kupu. Samo gol manje ima Franko, a nismo ni na polovini sezone. A budući da je već bio u Hajduku, navijačima je - razigrao maštu.

"Njega je teško zamjeniti. Prije svega to godinama što vam radi, kako on igra, to je stvarn na nevjerojatnom nivou. Mislim da mogu ponosni biti navijači i klub da ima takvog jednog igrača i vjerujem u njega i vjerujem da će on ove sezone napraviti veliki rezultat s Hajdukom", rekao je Kovačević.

A što ako na zimu nazove Rakitić iz Splita?

"Naravno da bih podigao slušalicu. Poštujem prije svega Rakitića, za mene je to veliko ime i poštujemo Hajduk. Ja sam uvijek tu, ali moj put je sad malo drukčiji. Ne razmišljam iskreno o tome, ja sam fokusiran na cilj, ja sam tu prezadovoljan i presretan, uživam svakoga dana, doslovno jedva čekam se probuditi".

'Born to win'

Hajduk možda trenutačno nije san, ali je zato - reprezentacija.

"Nikad se ne zna, izbornik će normalno uvijek izabrati igrače koji su najbolji za Hrvatsku koji može mogu pomoći ako misli da sam to, neće biti nitko sretniji od mene", rekao je Kovačević.

Rad, upornost i glad za pobjedom. Kao vodilja, tu je i — tetovaža.

"Pa vidite kad netko ima na vratu born to win znaš odmah nije baš normalan. Od malih nogu s 5 godina već kad je to krenulo gdje god bi izgubio plakao bih. Kad igramo, ja ne smijem ni u jednoo vježbi izgubiti", zaključio je Kovačević.

Rođen da pobjeđuje, a tek je počeo. S 26 na leđima, (ako ovako nastavi), najbolje nogometne godine - tek mu dolaze.