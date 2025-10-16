Grije klupu u Gironi: Što se događa s Livakovićem i što kažu on, Bara i sportski direktor?

Sami sebe su iznenadili kada su ga uspjeli dovesti da bi ga onda prikovali na klupu za rezerve. To je paradoks koji proživljava Dominik Livaković u Gironi, a da stvari budu još nevjerojatnije, sportski direktor kluba sinoć je poručio da mu nikada niti nije bila zagarantirana jedinica. Je li stvarno Livaković pristao na takav posao?

Prije mjesec dana sve je djelovalo kao savršen spas iz kaosa Fenerbahčea, španjolski prvoligaš dao je mig Dominiku Livakoviću. Hrvatski reprezentativac čak se odrekao dijela primanja u zamjenu za prijeko potrebnu minutažu, ali sve što ga je dočekalo bila je klupa i kao šlag na tortu - izjava sportskog direktora.

"Govorim vrlo jasno – ne znam odakle dolazi priča da je došao ovdje jer smo mu obećali da će biti prvi vratar. Ako me pitate, kažem vam - nikada u životu nisam ništa obećao igraču. To je nemoguće. Ovdje svi dolaze boriti se za svoje mjesto, a trener je taj koji odlučuje", kazao je sportski direktor Quique Carcel.

Možda u cijeloj priči Livaković nije čitao onaj dio ugovor pisan sitnim slovima, bar tako djeluje ako pitate Gironu. Carcelovu tvrdnju pokušali smo provjeriti i kod samog Dominika, ali se zahvalio i poručio da će zasad ostat bez komentara. Javno nije htio ni menadžer Andy Bara koji nam se ljutit javio pa poručio da mu sigurno on nije obećao jedinicu te da klub ne govori istinu. Bez komentara je ostao i izbornik Dalić, ali kod njega je Livakovićev status jasan.

Da cijela ova priča s Gironom bude još bizarnija, Quique Carcel, prije nego što je poručio Dominiku da mu ništa nije obećano, izjavio je kako je sportski sektor sam sebe iznenadio samim uspjehom dovođenja hrvatske jedinice u klub.

Kad smo već kod iskrenosti, pa i bez lažne skromnosti, teško je ikome povjerovati da bi Livaković pristao biti rezerva u momčadi koja se bori za opstanak. U najboljim mu vratarskim godinama i s osam mjeseci do Svjetskog prvenstva, lako je moguće da se ova španjolska avantura završi već u zimskom prijelaznom roku.