Hrvati vole peciva, kruh i pekarnice, ali ne i Ivana: 'Prema preporukama ministra'

Hrvati i dalje obožavaju kruh, svježa peciva, slastičarske proizvode i kolače. I to toliko da su, prema podacima FINE, pekarski proizvođači u 2024. godini ostvarili milijardu eura prihoda, odnosno gotovo 10 posto više nego godinu prije.

Isto toliko rasla je i dobit. Raste i broj zaposlenih i to više od četiri posto, pa sada u pekarskoj industriji radi više od 15 tisuća ljudi.

A u našoj redovitoj rubrici na Facebooku portala Net.hr pitali smo vas koliko često i što najviše kupujete u pekarnicama?

Što Hrvati vole iz pekare?

"U pekarnici nisam kupila ništa već četiri godine. Samo prođem pokraj nje. Digli cijene kao da je zlato u kruhu", piše nam Irena Mikulić.

A gledateljica Višnja Puhara poručuje: "'Francuz' je bio 7,29 kuna, sad je u eurima 2,05. Čudi me da nemaju veću dobit".

Ivana Novak priznaje da doma sama peče, prema ministrovim preporukama.

"Zaobilazim pekarnice i kupujem u samoposlužnim odjelima u dućanima jer tu na miru mogu birati, veći je izbor i niže cijene", poručuje Željko Tvrdić.

Tijesto za pizzu iz pekare preferira Ankica Pasarić Karaula, a Nomy Touqes fit doručak i slani klipić iz jednog lanca pekara.