Popularne, ali ne bez rizika: Evo zašto biste trebali razmisliti prije odlaska na plastičnu operaciju

Prije i poslije, a i sve između. Puno je videa kojima se na internetu reklamira operacija nosa, većina ih govori o rutinskoj operaciji ne navodeći rizike. O tome mahom govore nezadovoljni pacijenti.

"Bila sam potpuno izranjavana. Podijelit ću slike. Bilo je grozno. U međuvremenu, nisam ništa znala, bila sam vrlo naivna i oporavila sam se. No, ono što je učinio nije bila puna rinoplastika, ne znam čak ni je li mi popravio septum", ispričala je svojim pratiteljima influencerica Olivia Treu.

I to je jedan od glavnih problema, pacijenti često ne znaju što ih može čekati nakon operacije. "Samo budite svjesni da biste mogli trebati revizijski zahvat, pa se pripremite za to kako će te morati uzeti pauzu od svog života još jednom. Moj drugi savjet jest da govorite o tome. Ima jako puno ljudi koji odu na operaciju i završe nesretni rezultatom", kaže fitness trenerica Miranda Cohen.

Sve opasnosti kirurgije nosa

Toga je svjestan i Marko Velimir Grgić, predsjednik Hrvatskog rinološkog društva, plastični kirurg s gotovo tri desetljeća iskustva, zbog čega je odlučio javno ukazati na sve opasnosti estetske kirurgije nosa. "Moja zadaća je da informiram prvenstveno moje mlade kolege, a onda i pacijente da operacija kojoj se podvrgavaju nažalost može imati i funkcionalne posljedice, za koje nekad kada se dogode postavljamo pitanje je li bilo opravdano raditi inicijalnu operaciju", smatra doktor Grgić.

A takvih je operacija sve više. Posljednji podaci za 2023. kažu da se milijun i sto tisuća ljudi odlučilo operirati nos, što je 20 posto više u odnosu na godinu prije. U Hrvatskoj je procjena da se godišnje obavi između 500 i 1000 rinoplastika. I nakon nekih ostaju funkcionalne posljedice.

"Imamo pacijente koji imaju potpuno uredno operiran nos, koji iznutra i izvana izgleda potpuno u redu, međutim oni se žale na loše disanje. Zašto, zato što su im jednom dijelu operacija oštećeni receptori kojima oni osjećaju protok zraka. I ti pacijenti nisu zadovoljni, a sva moguća mjerenja i pregledi govore da je sve u redu", objašnjava Grgić.

Najvažnija estetika

Inače, čak 95 posto ljudi odlučuju se na pet tisuća eura skupu operaciju isključivo iz estetskih razloga, dakle smanjenja nosa, što je dodatni problem u današnjem digitalnom dobu.

"Vrlo je važno za mlade ljude koji žive u tom dobu kada im se nameću, ne samo ideal ljepote, nego i ideal vanjskog izgleda, ideal tenisica koje treba nositi, markirane odjeće koju trebaju imati, da zapravo imaju kritički odmak od toga. Da pokušaju sebe ostvariti kao osobe koje nisu definirane samo tim vanjskim. Mi kao osobe smo definirani prije svega onim unutarnjim, onim što je u nama, to nas zapravo čini lijepima", ističe Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja.

Globalno poznati primjer je Michael Jackson koji je bio na najmanje deset operacija nosa, naravno kod najboljih svjetskih kirurga, da bi mu nos na posljednjim fotografijama prije smrti izgledao u najmanju ruku preoperirano.

Da mi je biti Petar Pan

Navodno sve zato što je htio izgledati kao Petar Pan. "Za njega je Petar Pan bio nešto poput prikaza mladosti, a od njega je mladost bila ukradena, kada je bio dijete, ustvari tjerano da nastupa. Zato mislim da je htio ponovno proživjeti mladost i biti više kao Petar Pan", kaže američki plastični kirurg Gary Linkov.

Dakle, želite li biti kao Petar Pan ili koju god drugu motivaciju za operaciju imali, budite oprezni. "Trebamo biti svjesni da je ljudsko tkivo osjetljivo i da čak i najuspješniji i najkvalitetniji kirurg i najpažljivija i najbolja operacija može rezultirati komplikacijom", zaključuje doktor Grgić.

Zato bi baš svaka odluka o operaciji nosa trebala u obzir uzimati dobrobit, ali i potencijalnu štetu.

