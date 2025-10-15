Protiv učenika koji je ubo najboljeg prijatelja iz Bedekovčine ide kaznena prijava

Slučaj koji je jučer potresao Bedekovčinu, u kojem je jedan dječak s ubodnom ranom od noža, helikopterom prevezen u bolnicu, dobio je svoj nastavak. Kako neslužbeno doznaje Zagorje International policija će dječaka koji je ubo prijatelja kazneno prijaviti.

Naknadno se oglasila i policija službenim priopćenjem:

"Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je jučer, oko 13 sati, u Bedekovčini je jedna maloljetna osoba uslijed mladenačke nesmotrenosti, bez namjere nasilničkog ponašanja nožem ozlijedila drugu maloljetnu osobu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjedočanstva iz Bedekovčine: 'Jasno nam je bilo da je situacija vrlo ozbiljna'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Udario ga u prsa

Naime, u jednom trenutku 17-godišnjak je torbom sa sportskom opremom, u kojoj se nalazio zamotani nož, koji je prethodno korišten za konzumaciju hrane, udario u predio prsa drugog 17-godišnjaka, a prilikom udarca oštrica noža probila je torbu i ozlijedila 17-godišnjaka.

Ozlijeđeni 17-godišnjak helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je u bolnicu u Zagreb, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozlijede.

Zbog kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", protiv 17-godišnjaka koji je iz nehaja ozlijedio prijatelja podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Kako smo izvještavali u utorak, dječak je nožem zadao školskom kolegi teške tjelesne ozljede ispred Srednje škole Bedekovčina u kojoj su se obilježavali Dani kruha. Učenici su donijeli špek i nož. Taj nož je u vršnjačkom naguravanju završio u prsnom košu učenika (17).

Izvan životne opasnosti

Naime, prilikom vrtnje vrećice sa sportskom opremom u kojoj se nalazio nož, učenik (17) je udario drugog učenika te je on zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je prevezen helikopterom hitne pomoći u Zagreb gdje je i operiran", naglasili su iz policije.

Otac dječaka koji je imao nož otkrio je jučer da su njih dvojica prijatelji te da ne bi nikada namjerno ovako nešto napravio. To su potvrdili i očevici koji su rekli da je slučajno došlo do tragedije.

Dječak je operiran i izvan je životne opasnosti. Međutim, izgubio je puno krvi. Odmah su mu pomogli djelatnici škole, a potom su liječnici hitne pomoći radili sve kako bi mu spasili život.

Skinut je s respiratora i nalazi se izvan životne opasnosti, piše Jutarnji.