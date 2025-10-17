OBJAVLJENE SNIMKE /

Rusi napali aerodrom s NATO-ovim avionima: 'Izbrojali smo 15 eksplozija'

Rusi napali aerodrom s NATO-ovim avionima: 'Izbrojali smo 15 eksplozija'
×
Foto: X/screenshot

'Ukrajinske snage protuzračne obrane djelovale su u regiji i oborile 22 drona', rekao je šef gradskog vijeća za obranu

17.10.2025.
9:39
Erik Sečić
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ruske snage u noći na petak napale su vojni aerodrom u Krivom Rogu na jugu Ukrajine na kojem su bili stacionirani i NATO-ovi zrakoplovi, javlja portal RIA Novosti koji se poziva na proruskog aktivista Sergeja Lebedeva

"Izbrojali smo oko 15 eksplozija. Veliki požar gori na sjeveru grada u blizini regionalnog aerodroma Lozovatski, na kojem se nalazi pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove", istaknuo je Lebedev. 

Dodao je da je uz to napadnuto i glavno željezničko čvorište na kojem se nalazilo nekoliko hangara i skladišta oružja. 

Objavljene snimke 

Društvenim mrežama proširile su se snimke udara, a ukrajinske vlasti objavile su da je u Krivom Rogu, inače rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tijekom napada odjeknulo deset eksplozija. 

"Rusija je tijekom noći pokrenula masovni napad dronovima na Krivi Rog. Ukrajinske snage protuzračne obrane djelovale su u regiji i oborile 22 drona", rekao je šef gradskog vijeća za obranu Oleksandar Vilkul, ali i dodao da su neki dronovi pogodili cilj, prenosi RBC Ukraine

Vilkul je precizirao da su Rusi gađali infrastrukturne objekte te da su zabilježili više od 10 pogodaka nakon kojih su izbili požari. 

POGLEDAJTE VIDEO: Amerikanci dali zeleno svjetlo za Tomahawk? 'Rusija se treba probuditi i prihvatiti realnost'

RusijaUkrajinaNato
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OBJAVLJENE SNIMKE /
Rusi napali aerodrom s NATO-ovim avionima: 'Izbrojali smo 15 eksplozija'