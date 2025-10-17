Rusi napali aerodrom s NATO-ovim avionima: 'Izbrojali smo 15 eksplozija'

Ruske snage u noći na petak napale su vojni aerodrom u Krivom Rogu na jugu Ukrajine na kojem su bili stacionirani i NATO-ovi zrakoplovi, javlja portal RIA Novosti koji se poziva na proruskog aktivista Sergeja Lebedeva.

"Izbrojali smo oko 15 eksplozija. Veliki požar gori na sjeveru grada u blizini regionalnog aerodroma Lozovatski, na kojem se nalazi pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove", istaknuo je Lebedev.

Dodao je da je uz to napadnuto i glavno željezničko čvorište na kojem se nalazilo nekoliko hangara i skladišta oružja.

Objavljene snimke

Društvenim mrežama proširile su se snimke udara, a ukrajinske vlasti objavile su da je u Krivom Rogu, inače rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tijekom napada odjeknulo deset eksplozija.

Kryvyi Rih has indeed been subject to an awful attack.



At least 10 drones descended on the city in Dnipropetrovsk.

It's no known how many hit targets, but from this video we can see there were quite a few.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/tQRXmptF7F — Tim White (@TWMCLtd) October 16, 2025

"Rusija je tijekom noći pokrenula masovni napad dronovima na Krivi Rog. Ukrajinske snage protuzračne obrane djelovale su u regiji i oborile 22 drona", rekao je šef gradskog vijeća za obranu Oleksandar Vilkul, ali i dodao da su neki dronovi pogodili cilj, prenosi RBC Ukraine.

🇷🇺 Russie–🇺🇦 Ukraine | Conflit

🔴 Un grand nombre de drones Geran-2 russes ont frappé la ville de Kryvyï Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, plus tôt dans la soirée.

📍Les autorités locales signalent des dégâts importants et évaluent encore les pertes humaines.#Russie… pic.twitter.com/svYzvD1UWj — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 17, 2025

Vilkul je precizirao da su Rusi gađali infrastrukturne objekte te da su zabilježili više od 10 pogodaka nakon kojih su izbili požari.

