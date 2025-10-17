Rusi napali aerodrom s NATO-ovim avionima: 'Izbrojali smo 15 eksplozija'
'Ukrajinske snage protuzračne obrane djelovale su u regiji i oborile 22 drona', rekao je šef gradskog vijeća za obranu
Ruske snage u noći na petak napale su vojni aerodrom u Krivom Rogu na jugu Ukrajine na kojem su bili stacionirani i NATO-ovi zrakoplovi, javlja portal RIA Novosti koji se poziva na proruskog aktivista Sergeja Lebedeva.
"Izbrojali smo oko 15 eksplozija. Veliki požar gori na sjeveru grada u blizini regionalnog aerodroma Lozovatski, na kojem se nalazi pet zrakoplova, uključujući i NATO-ove", istaknuo je Lebedev.
Dodao je da je uz to napadnuto i glavno željezničko čvorište na kojem se nalazilo nekoliko hangara i skladišta oružja.
Objavljene snimke
Društvenim mrežama proširile su se snimke udara, a ukrajinske vlasti objavile su da je u Krivom Rogu, inače rodnom gradu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, tijekom napada odjeknulo deset eksplozija.
Kryvyi Rih has indeed been subject to an awful attack.— Tim White (@TWMCLtd) October 16, 2025
At least 10 drones descended on the city in Dnipropetrovsk.
It's no known how many hit targets, but from this video we can see there were quite a few.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/tQRXmptF7F
"Rusija je tijekom noći pokrenula masovni napad dronovima na Krivi Rog. Ukrajinske snage protuzračne obrane djelovale su u regiji i oborile 22 drona", rekao je šef gradskog vijeća za obranu Oleksandar Vilkul, ali i dodao da su neki dronovi pogodili cilj, prenosi RBC Ukraine.
🇷🇺 Russie–🇺🇦 Ukraine | Conflit— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 17, 2025
🔴 Un grand nombre de drones Geran-2 russes ont frappé la ville de Kryvyï Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, plus tôt dans la soirée.
📍Les autorités locales signalent des dégâts importants et évaluent encore les pertes humaines.#Russie… pic.twitter.com/svYzvD1UWj
Vilkul je precizirao da su Rusi gađali infrastrukturne objekte te da su zabilježili više od 10 pogodaka nakon kojih su izbili požari.
