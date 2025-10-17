Panika u gradu koji je bio domaćin Olimpijskih igara: 'Uzbune i eksplozije!'
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 32 ukrajinska drona zaustavljena iznad poluotoka Krima
Rusija je u petak izvijestila da je Ukrajina raketama i bespilotnim letjelicama napala njezinu crnomorsku obalu kod Sočija.
Gradonačelnik Sočija, turističkog odredišta na istočnoj obali Crnog mora, objavio je da je ukrajinski napad zaustavljen.
🎥 Sochi, Russia ❗— LX (@LXSummer1) October 17, 2025
It was loud last night, sirens and explosions were heard in Sochi and Adler. Tourists in Sochi hotels were sent down to basements and underground parking lots. pic.twitter.com/2QS0bgjzxM
Stanovnici tog grada, domaćina Olimpijskih igara 2014., na društvenim mrežama pišu o uzbunama i eksplozijama. Gradonačelnik ih je pozvao da izbjegavaju plažu i obalna područja te da potraže sklonište.
Nema izvješća o šteti
Lokalni mediji prenose da je promet u međunarodnoj zračnoj luci Soči privremeno zaustavljen. Zasad nema izvješća o šteti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 32 ukrajinska drona zaustavljena iznad poluotoka Krima.
Dužnosnici su objavili da nema šteta na energetskim postrojenjima niti nestanaka struje.
Njemačka agencija dpa spominje nepotvrđena izvješća i videosnimke s društvenih mreža na kojima je navodno pogođeno veliko skladište nafte u krimskom Simferopolju.
POGLEDAJTE VIDEO: Što bi u Rusiji bilo ugroženo ako Kijev dobije odobrenje za moćno oružje?: