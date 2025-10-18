Majka djeteta s autizmom poslala moćnu poruku Fuchsu: 'Kao da gurnete slona s krova...'

PROSVJED U ŠIBENIKU /

Ispred zgrade Šibensko-kninske županije, u centru Šibenika, roditelji djece s teškoćama održali su mirno okupljanje. Nisu zadovoljni novim Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, pa je glavni cilj okupljanja javni poziv ministru Fuchsu na zajednički sastanak. Poručuju kako hitno traže pronalazak rješenja za sve izazove koje novi Pravilnik u praksi donosi.

'Slon nema krila'

"U nedavnom razgovoru s osobom koja bi trebala štititi našu djecu, rečeno nam je da je ovaj Pravilnik zapravo dobar, jer će pomoći djeci da se osamostale i integriraju u društvo. To je isto kao da kažete: 'Gurnimo slona s krova, jer će mu u letu izrasti krila.' Neće – slon nema krila. A naša se djeca neće osamostaliti ako ih ostavimo bez ruke pomoćnika koji ih vodi kroz nastavu, uči i podržava da bude dio zajednice", kaže majka djeteta s autizmom i organizatorica okupljanja Ivana Šimić.