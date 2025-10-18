Čudesan pothvat hrvatskih liječnika! Davor se godinama bori sa žgaravicom, a sad je to za njega prošlost

Veliki uspjeh Kliničke bolnice Sveti Duh. Prvi put u Hrvatskoj operacijom refluksa liječnici su izliječili - žgaravicu! Tri pacijenta će već sutra biti puštena kući, a ovom operacijom Hrvatska postaje šesta država u Europskoj uniji koja nudi ovakav način liječenja.

Davor, Sven i Miroslav se ne poznaju od prije, ali imaju isti cilj - riješiti se žgaravice. Davor se s njom bori najduže - 25 godina.

"Žgaravice su bile učestale. I godinama gastali i te neke tablete. Onda sam 4-5 godina pio jedne tablete Nisam imao žgaravice ni probleme tada. S druge strane me taj jednjak nagrizao", rekao je Davor Pongrac.

Gotovo iste priče imaju Miroslav i Sven.

"Nekih 10-ak godina sam imao izražene žgaravice, jaki refluks, povrat hrane natrag u jednjak u usta. I to me mučilo dosta godina", rekao je Miroslav Bićanić. "To su bile učestale žgaravice, nadutost. Nerijetko sam se budio po noću zbog toga. Morate paziti što jedete. To je teško na današnji način života", dodao je Sven Đurček.

Njih trojica prvi su pacijenti u Hrvatskoj liječeni novim endoskopskim zahvatom - bez ikakvih rezova na koži.

"Prvotno se proširuje jednjak s dilatatorima koji su posebno napravljeni u tu svrhu da bi se onda aparat mogao uvesti kroz usta potom u jednjak, pa prema želudcu, pa onda se u želucu stvori nova valvula koja sprečava povrat kiseline", rekao je Filip Ernoić, specijalist gastroenterologije i hepatologije u KB-u Sveti Duh.

U timu je bilo 20-ak ljudi, a ova metoda je minimalno invazivna.

"Do sad su bile omogućene isključivo kirurške metode liječenja, gdje bi se pristupalo rezom u trbuh u samu trbušnu šupljinu i abdomen i na taj način se to rješavalo", rekao je Krešimir Luetić, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB-a Sveti Duh.

Svi se dobro oporavljaju

Operacija traje od 40 minuta pa sve do dva sata, ovisno o složenosti.

"Znao sam da će biti teško. Ali sam se odlučio pustiti u to jer sam znao da će to biti jedino rješenje za te probleme", rekao je Miroslav i poručio kako se sada osjeća sjajno.

Pacijenti se svi redom - dobro oporavljaju.

"Jedva čekam vidjeti kako će biti i da ne moram više piti te tablete. Valjda bi bilo bolje, valjda ne moram više piti te tablete", rekao je Davor. "Sretan da sam to obavio i da sam se probudio", dodao je Sven.

S obzirom na učestalost dijagnoze - ni ne čudi što su odmah operirana čak trojica pacijenata.

"Radi se o bolesti koja je jedna od najčešćih bolesti u gastroenterologiji. Smatra se da ih ima 30 posto zapadne populacije kojoj pripada i Hrvatska. A svi mi jednom u životu osjetimo žgaravicu", rekao je Krešimir Luetić, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KB-a Sveti Duh.

Za novu metodu i ovakvu operaciju nisu svi pacijenti sa žgaravicom.

"Kandidati su pacijenti koji nisu odgovorili adekvatno na terapiju lijekovima koji smanjuju lučenje kiseline ili pacijenti koji ne žele više uzimati lijekove da li zbog njihove kvalitete života ili zbog nuspojava na same lijekove", rekao je Filip Ernoić, specijalist gastroenterologije i hepatologije u KB-u Sveti Duh.

Ovim zahvatom Hrvatska je stala među šest europskih zemalja, a idući pacijent na operacijskom stolu mogao bi biti već za mjesec dana.