Horor kod Daruvara: Nožem htio ubiti ženu i malu kćer, a onda su našli njegovo tijelo

Muškarac je u petak ujutro kod Daruvara nožem napao ženu i prijetio da će ubiti nju i njihovu kćer, a nakon toga je presudio sam sebi, piše portal 24sata.

Navode da je žena pripremala ručak i gulila krumpir, a suprug je iznenada nožem nasrnuo na nju i počeo prijetiti. S malom djevojčicom uspjela je pobjeći i skloniti se kod susjeda koji su odmah pozvali policiju.

Službe pojurile na teren

Po dolasku na teren, policajci su muškarcu objasnili da mora poći s njima u postaju i naredili mu da ode po osobnu iskaznicu. Tada se vratio u kuću i zaključao se. "Žena i susjedi upozorili su policajce da u kući ima vatreno oružje i eksplozivne naprave. Na teren su ubrzo stigli specijalci, Hitna pomoć i vatrogasci", ispričao je susjed.

Policajci su potom upali u kuću i pronašli ga mrtvog, a za 24sata potvrdili su da je riječ o suicidu.

U tijeku kriminalističko istraživanje

Mještani su također naveli da je muškarac oduvijek bio čudan te da je ranije na kuću postavio kamere.

Više detalja bit će poznato nakon što završi kriminalističko istraživanje. Policija je tek kratko navela da su dojavu zaprimili oko 9.30 sati te da je riječ o slučaju koji uključuje obiteljsko nasilje i suicid.

Samoubojstva se mogu prevenirati i spriječiti, ako se pravovremeno potraži stručna pomoć. Razgovor o tome nije sramota - dapače. U Poliklinici Aviva djeluje odjel psihijatrije pod budnim okom psihijatrice dr. sc. Arijane Turčin. Obratite se s povjerenjem.