Zadah i upale uha otkrili šokantan uzrok: Pogledajte što je liječnica u Splitu pronašla u nosu dječaka

Pitate li se i vi što je na ovoj fotografiji? Isto to pitanje postavila je i izv. prof. prim. dr. sc. Željka Roje, specijalistica otorinolaringologije s kirurgijom glave i vrata.

Riječ je, kako je objasnila, o zapuštenom stranom tijelu izvađenom iz nosa malog dječaka od nepune tri godine. Dijete je to strano tijelo, neprimijećeno od članova svoje obitelji, stavilo u nos. I to nešto je u njegovu nosiću stajalo mjesecima.

Slučajno je otkriveno kada je dječaka majka dovela kod dr. Roje na kontrolu zbog čestih upala ušiju. Prilikom pregleda mama je poznatoj splitskoj liječnici kazala kako je kod malenog primijetila užasan zadah, te da mu slina iz nosa jako smrdi i zaudara u posljednje vrijeme.

"Već na osnovi toga sam posumnjala na strano tijelo u nosu i na pregledu u lijevoj nosnici uočeno je ovo što vidite na fotografiji. Na sreću, uspjeli smo strano tijelo izvaditi bez komplikacija i pokušali smo identificirati o čemu se radi. Gumasto, tvrdo, crno, veličine dva centimetra u nosu djeteta od dvije i po godine. Majka je bila uplakana, prestrašena, nije mogla vjerovati! Na sreću, sve je prošlo dobro i problem je riješen" pojasnila je dr. Roje.

"Jednostrana jako smrdljiva sekrecija iz nosa u djece je uvijek temeljita sumnja na zapušteno strano tijelo nosa. U odraslih je to uvijek sumnja na tumor nosa i/ili PN sinusa. Imajmo to na umu!", napomenula je dr. Roja.

