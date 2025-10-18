Legenda HNL-a nam tvrdi: 'Mogu biti zabrinuti i Dinamo i Osijek'

Dinamo je pobijedio Osijek 2-1 na Maksimiru, u sklopu 10. kola SHNL-a. Utakmica je u subotu navečer rezultatski bila riješena već u uvodnih 15 minuta kada su stoperi domaćeg sastava Scott McKenna (3) i Sergi Dominguez (14) pogađali mrežu gostiju, da bi u nastavku Šimun Mikolčić (70) samo smanjio na konačnih 2-1.

Treba biti iskren i reći kako Dinamo ne ide u Malmo baš s nekim samopouzdanjem. Istina, Dinamo je sad pobijedio, ali nije to bila neka uvjerljiva pobjeda, a još više igra. Skoro je završilo 2-2, a poveli su 2-0 već u 13. minuti. Očekujem da Dinamo protiv Malmoa ne bude ovakav kakav je bio zadnje dvije utakmice u SHNL-u. Robert Špehar za Net.hr.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Plavi na +3 u odnosu na Hajduk koji ima utakmicu manje

Zagrebački Plavi su prvi s 3 boda više od Hajduka, koji svoju utakmicu igra u nedjelju u 16.00 na Aldo Drosini protiv Istre 1961.

Bila je ovo generalka Dinama za susret protiv švedskog Malmoa u gostima u 3. kolu Europske lige, u četvrtak. Robert Špehar, legendarni bivši nogometaš Osijeka, bivši reprezentativac, 10 najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 86 golova, za portal Net.hr dao je stručni komentar utakmice Dinamo - Osijek.

Foto: Marko Prpic/pixsell

'Dinamo ne ide u Malmo baš s nekim samopouzdanjem'

"Treba biti iskren i reći kako Dinamo ne ide u Malmo baš s nekim samopouzdanjem. Istina, Dinamo je sad pobijedio, ali nije to bila neka uvjerljiva pobjeda, a još više igra. Skoro je završilo 2-2, a poveli su 2-0 već u 14. minuti. Očekujem da Dinamo protiv Malmoa ne bude ovakav kakav je bio zadnje dvije utakmice u SHNL-u. U prošlom kolu su dinamovci izgubili od Lokomotive, sad su ostvarili neuvjerljivu, iako zasluženu pobjedu. Kad kažem neuvjerljivu, mislim na to da Dinamo nije pokazao moć i silu i to je trenutno problem Dinama", govori nam aktualni trener ŽNK Osijek Robert Špehar i nastavlja...

Foto:

'Ne vidim pomaka u igri Osijeka'

"Povedeš 2-0 i ne možeš dokrajčiti. Osijek je u utakmicu ušao katastrofalno, ali u drugom poluvremenu nešto se malo digao, što mu ništa ne znači jer je i dalje predzadnji na tablici. Osijek to ništa ne može utješiti. Sigurno će se sad pokušati vaditi na to što su nešto pokazali u drugom poluvremenu, a i dalje su 9. na ljestvici, a isto tako i Dinamo, u zadnjih par ligaških utakmica, ne pokazuje više tu moć. Dinamo je uzeo 3 boda što mu je najbitnije, Osijek nije, ali nije dobio 5 komada i očigledno odlazi s Maksimira sretan što nije dobio 5 komada, ali je i dalje predzadnji. Upitnici su nad glavama i dinamovcima i mojim Osječanima."

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Ima li barem malo pomaka u igri Osijeka?

"Ahhhhhh... A, što to znači... Kakvih pomaka?! Ja ih ne vidim", zaključio je Robert Špehar.

