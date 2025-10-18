Dinamo i Osijek u derbiju kola: Stigli su satavi

Dinamo u 10. kolu HNL-a na svom Maksimiru dočekuje Osijek. Plavi u ovaj dvoboj ulaze kao prvoplasirana momčad na tablici s 19 bodova, isto koliko ima i Hajduk koji svoju utakmicu igra u nedjelju. Osijek je devetoplasirana momčad na tablici s devet bodova. Obje ekipe poražene su u posljednjem kolu, Dinamo od Lokomotive, a Osječani od Slaven Belupa.

DINAMO-OSIJEK 0:0

Dinamo: Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Zajc, Bennaccer, Mišić - Bakrar, Kulenović, Hoxha

Osijek: Malenica - Jelenić, Mkrtčjan, Cvijanović - Čolina, Farkaš, Babec, Vrbančić, Cvijanović, Jurišić - Omerović, Jakupović

Utakmica počinje u 18.00

___________________________________________________________

NAJAVA

Zagreb večeras živi nogomet! Od 18 sati na Maksimiru se igra derbi kola između Dinama i Osijeka, u susretu koji bi mogao značajno utjecati na poredak vrha SHNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević najavio utakmicu Dinama i Osijeka

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dinamo u ovaj dvoboj ulazi kao suvereni favorit, trenutno na diobi prvog mjesta s Hajdukom. Modri su u prvih devet kola postigli 20 pogodaka, uz samo sedam primljenih, no upisali su i dva neugodna poraza – oba na domaćem terenu, protiv Gorice i “domaćina” Lokomotive.

S druge strane, Osijek se nalazi u znatno težoj situaciji. Momčad s Drave trenutno ima devet bodova i negativnu gol-razliku (8:9), što ih svrstava na predzadnje mjesto ljestvice. U dosadašnjem dijelu prvenstva ostvarili su dvije pobjede – protiv Vukovara kod kuće i Gorice u gostima.

Kladionice su, očekivano, jasno na strani Dinama, ali Osječani su već znali iznenaditi favorite u trenucima kada im se najmanje vjerovalo. Na Maksimiru se večeras očekuje više od 10.000 gledatelja, a atmosfera bi mogla biti prava europska.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon reprezntativne pauze vraća se HNL: Evo kako treneri najavljuju svoje prve utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video