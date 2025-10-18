ŠOK /

Boysi su na tribini ali šute. Što se događa?

Boysi su na tribini ali šute. Što se događa?

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Kako prenosi Index razlog protesta Dinamovih navijača mogla bi biti promjena termina utakmica.

18.10.2025.
19:02
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Dinamo u ovom trenutku igra utakmicu protiv Osijeka. Na poluvremenu vodi 2:0 pogotcima Scotta McKenne i Sergija Domingueza, ali njihovi najvatreniji navijači za sada ne navijaju iako su na tribinama. 

Kako prenosi Index razlog protesta Dinamovih navijača mogla bi biti promjena termina utakmica. Naime, nedavno je derbi s Rijekom prebačen na Sve svete, 1. studenog, a utakmica s Karlovcem u Kupu prebačena je na dan poslije Dana sjećanja na Vukovar, 19. studenog. Pretpostavlja se da se to nije svidjelo Boysima, koji su i više puta ranije protestirali protiv utakmica koje se igraju na katoličke blagdane. 



Do promjene termina je došlo zbog zgusnutog rasporeda koji Dinamo ima prilikom europskih utakmica.

 

 

   

 

      

   



DinamoHnlBad Blue BoysiNavijači
