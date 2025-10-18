Boysi iznenadili potezom, a jedna legenda se smjestila vrlo blizu Zajeca

U subotu Dinamo i Osijek igraju derbi 10. kola HNL-a na Makisimiru, a taj susret ponudio je brojne zanimljive scene van travnjaka.

Najžešći navijači Dinama, skupina Bad Blue Boys, na ovoj utakmici bila je nepobično tiha. Navodno je riječ o protestu zbog termina igranja utakmica protiv Rijeke u HNl-u i Karlovca u Kupu.

U svečanoj loži snimljen je legendarni dinamovac Silvio Marić, koji je sjedio red iznad počasnog predsjednika Velimira Zajeca.