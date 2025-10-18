Osječki liječnici spasili bebu koja je prestala disati, a onda je uslijedio novi šok...

Veliki uspjeh u KBC-u Osijek. Liječnici su spasili novorođenče koje je, zbog prestanka normalnog disanja, bilo u smrtnoj opasnosti. Kada su mu omogućili da normalno diše, otkrili su i tumor, pa su prvi put u regiji timovi izveli dva rijetka i složena medicinska zahvata.

Alarmantna situacija na pedijatriji Kliničkog bolničkog centra Osijek. Tek nekoliko dana stara beba prestala je normalno disati.

"Jednostavno kolabirano jedno pluće je bilo, što u prijevodu znači da nema izmjene plinova. Dijete se postupno urušava, postaje sve goreg stanja i prijeti mu smrtni ishod", objasnio je v.d. predstojnik Klinike za pedijatriju KBC Osijek Matej Šapina.

Udružili snage

Pa su timovi pedijatrijske interventne pulmologije, anesteziologije i otorinolaringologije zajedno poduzeli jedinstven medicinski zahvat.

"Kroz ove godine izvodili smo slične zahvate, ali nikada kod ovako male bebe, nikada u ovakvom obimu da je opstrukcija toliko izražena", kaže anesteziolog Hrvoje Vinković.

Najvažnije je bilo postići ekspanziju pluća kako bi beba normalno prodisala.

"Metoda koju smo mi razvili je iznimno djelotvorna da se to plućno krilo koje duže vremena stoji stisnuto, kao balon ispuhano – napuše ponovo, da radi svoju normalnu funkciju", dodaje Šapina. Malena beba sve je izdržala. Liječnici su budno pazili na sve vitalne funkcije - jer novorođenče je bilo staro tek nekoliko tjedana.

"Pratili smo njegovo disanje, pratili smo rad srca, pratili smo vrijednosti krvnog tlaka, pratili smo vrijednosti saturacije kisikom krvi", dodaje Vinković.

Nakon zahvata - novi šok

Zahvat je uspješno obavljen, a onda je uslijedio novi šok. Otkrivena je i velika tumorska masa koja je gotovo u potpunosti zatvorila dišne puteve - pa su je odlučili ukloniti bez otvorenog kirurškog zahvata.

"Odlučili smo se za minimalno invazivan zahvat, bronhoskopsku resekciju", dodaje Šapina. I drugi je zahvat protekao bez komplikacija, a dijete se brzo probudilo.

"Uistinu je jako lijep osjećaj kada smo to dijete razbudili, odmah smo ga ovdje u operacijskoj sali spontano razdisali, maknuli mu ove sve naše uređaje pomoću kojih smo mu pomagali disanje", dodaje Vinković.

Hrvatski liječnici i anesteziolozi još jednom su pokazali da su u vrhu svjetske medicine. A beba se sada odlično osjeća i oporavlja. Na pitanje kako je dijete, Šapina dodaje uz osmijeh:

"Odlično, skoro pa je otišla kući. Samo što nije prohodala hahaha". I već u prvim tjednima beba je, uz svu pomoć i skrb liječnika, pokazala da je pravi borac.