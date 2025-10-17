VATROGASCI IZVLAČE LJUDE /

Potresne scene prevrnutog autobusa: Dvoje poginulih, 80 radnika ozlijeđeno u strašnoj nesreći

Foto: Sremskamitrovica.mojgradsm/instagram

Osim policije, na teren su izašli i vatrogasci koji pomažu u izvlačenju putnika

17.10.2025.
18:35
Dunja Stanković
Sremskamitrovica.mojgradsm/instagram
Najmanje dvije su osobe poginule, a 80 radnika je ozlijeđeno kada se iz nepoznatih razloga na izlazu iz Srijemske Mitrovice u Srbiji prevrnuo autobus koji je prevozio radnike iz Tvornice memorijske pjene u Rumi.

Ozlijeđeni radnici prevoze se u Opću bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, prenosi Nova.rs. 

Osim policije, na teren su izašli i vatrogasci koji pomažu u izvlačenju putnika iz autobusa koji se prevrnuo na krov i, prema fotografijama s mjesta nesreće, završio u jarku pored ceste. 

Putnici su se u trenutku nesreće nakon smjene vraćali kućama. Tragedija se dogodila u 14.30 sati, a gradonačelnik Srijemske Mitrovice također je stigao u bolnicu. 

Uzrok nesreće još nije poznat, a trebao bi ga otkriti očevid koji je u tijeku, a zbog kojeg su se stvorile kilometarske kolone na toj dionici. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru

