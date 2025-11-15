Mali i veliki Luka otvorili dušu nakon plasmana na Mundijal: 'To je sve samo ne normalno'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'OSJEĆAJ JE NEMOGUĆ' /

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je svoj sedmi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom od 3:1 protiv Farskih otoka. Ova pobjeda donijela je konačno prvo mjesto u grupnoj fazi, što Vatrene izravno vodi na Mundijal. Računajući europska i svjetska prvenstva, ovo će biti njihovo 14. veliko međunarodno natjecanje, propuštajući do sada samo dva.

Građani diljem zemlje izrazili su svoje oduševljenje i ponos uspjehom reprezentacije. Željko Mavračić iz Jastrebarskog komentirao je: "Ovo je nešto najljepše što je nama naša reprezentacija priredila."

Ante Tokić i Marin Mravić iz Zagreba s ponosom su izjavili: "Sjajna pobjeda i idemo na svjetsko prvenstvo! Hrvatska je najbolja!" Tin Krščić, također iz Zagreba, rekao je: "Baš sam presretan što smo ponovno odigrali takvu dominantnu utakmicu kod kuće."

Modrić na destom velikom prvenstvu

Luka Modrić, kapetan reprezentacije, podsjetio je naciju na važnost ovog postignuća: "Nije mala stvar plasirati se na svjetsko prvenstvo, to trebamo jako valorizirati. Možda nekad malo zaboravimo jer smo napravili ogromne rezultate na zadnja dva svjetska prvenstva da mislimo da je to normalno, ali to je sve samo nije normalno."

Luku čeka deseto veliko prvenstvo, dok samo Cristiano Ronaldo ima više nastupa od njega.

Luka Vušković, nova nada hrvatskog nogometa, već je zabilježio značajan nastup za reprezentaciju: "Prošle kvalifikacije sam skupljao balune na Poljudu. Osjećaj je nemoguć i stvarno sam presretan."

Osim mladih igrača, izbornik Zlatko Dalić sa zadovoljstvom primjećuje kontinuitet uspjeha i vidi priliku za novi trijumf u Americi: "Imamo sad prigodu opet nešto probati napraviti u Americi." Više doznajte u prilogu Tee Mihanović.