Domagoj iz ‘Života na vagi’ oduševio novim videom: 'Ne idemo doma dok ne skurimo soma!'

Domagoj (27), bivši kandidat popularnog RTL-ova showa “Život na vagi”, ponovno je oduševio pratitelje svojim napretkom. Još je tijekom finala emisije istaknuo da mu je sudjelovanje samo početak životne promjene, a sada je dokazao da svoju riječ i drži.

“Skurili smo soma!”

Na društvenim mrežama Domagoj je podijelio video u kojem pokazuje kako izgleda njegov novi, aktivan život. Uz osmijeh i prepoznatljiv smisao za humor, citirao je svog trenera Edu Mehmedovića: “Kako bi rekao naš trener Edo, poznat kao Edovinski – ne idemo doma dok ne skurimo soma! Skurili smo soma i sad je vrijeme za doma. Tisuću kalorija potrošeno, šetnja lagana, onako kako ja volim reći – samo jako ili nikako.”

Postavio cilj i ostvario ga

Domagoj je poručio da je njegov cilj ispunjen, ali i da ne planira stati. Označio je bivše članove crvenog tima i izazvao ih na novi fitness izazov, pokazujući koliko ga zajedništvo i natjecateljski duh i dalje motiviraju.

Novi način života

U razgovoru za RTL.hr Domagoj je ranije otkrio kako mu se svakodnevica potpuno promijenila. “Neke stvari koje sad mogu raditi prije su bile puno teže. Puno se lakše krećem, puno manje koristim auto”, ispričao je. Danas slobodno vrijeme provodi u pokretu – planinari, igra nogomet, šeće i redovito vježba. “Bio sam čak i na Sljemenu! Osjećaj je stvarno super”, zaključio je ponosno.

