LJUBAV JE NA SELU /

Miljana uvjerena da između Tomislava i Petre ima nešto: 'Ne bi oni tek tako izašli sami'

Miljana uvjerena da između Tomislava i Petre ima nešto: 'Ne bi oni tek tako izašli sami'
Foto: Rtl

Miljani posebno je zasmetalo što je dio večeri proveo sam s Petrom

14.11.2025.
19:43
Hot.hr
Rtl
Nakon burne zabave u RTL-ovoj emisiji "Ljubav je na selu" koju pratimo na RTL-u i platformi VoyoAnita je posjetila Tomislava i njegove djevojke kako bi provjerila je li dolazak Miljane, zlatne djevojke, promijenio odnose na imanju. Na pitanje jesu li se stvari pomaknule, Petra je kratko odgovorila da nisu, no Miljana se odmah uključila.

"Zapostavio nas je sinoć. S obzirom na to da sam jučer došla, doček nije bio baš sjajan pa to bilježim kao minus", poručila je nezadovoljna Miljana.

 

Posebno joj je zasmetalo što je Tomislav dio večeri proveo sam s Petrom.

"Na zabavi nas je ostavio i otišao s Petrom. Srela sam ih dok su bili zajedno i ne znam što se tu događalo, ali sigurno je nešto bilo između njih. Ne bi oni tek tako izašli sami van", objasnila je.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Tomislav se pokušao opravdati rekavši da je Petri bilo loše i da je samo htio biti džentlmen. Miljana je, međutim, jasno dala do znanja da voli testirati situacije. "Volim igrice, ali ne da ih poremetim, nego da tako provjerim situaciju", priznala je.

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a 24 sata prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Bez kemije, bez trikova!' Zoran Savić majstor je mesa iz Ćora šokirao svojom idejom o kobasici

