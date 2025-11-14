Zoran Šprajc pisao o 'Divljim pčelama' i pokrenuo lavinu reakcija: 'Rijetko dobra serija'

RTL-ova nova serija 'Divlje pčele' koju pratimo na RTL- u i platfromi Voyo, domaći je televizijski format o kojem se ovih dana najviše priča! Neočekivani obrati već od prve epizode, uvjerljive glumačke izvedbe i dašak tradicije cetinskog kraja uvukli su gledatelje u neka prošla vremena i natjerali ih da nestrpljivo čekaju nove nastavke.

Svevremenske teme nepredvidivih ljudskih osjećaja, obitelji, lojalnosti, ambicije, društvenih normi i očekivanja i moći zaintrigirale su i popularnog urednika i voditelja Zorana Šprajca koji je 'Divljim pčelama' posvetio objavu na društvenim mrežama, a pohvalio se i zajedničkom fotografijom sa sestrama Runje, Anom Marijom Veselčić i Lidijom Kordić.

Zoran Šprajc o 'Divljim pčelama'

Riječ je, poručuje Šprajc, o posve drukčijoj priči koja nosi težinu i koja će svojom tematikom oduševiti i žene i muškarce.

''Zaboravite klišeje. Divlje pčele nisu sapunica, a nisu ni serija 'samo za žene'. Ovo su pedesete i Zagora gdje su ljudi tvrdi kao kamen, svijet u kojem se sve mjeri snagom, zemljom i pogledom preko stola. Muškarci koji ne pričaju puno, ali u sebi nose sve – krivnju, ambiciju, bijes, i ono što se tada nije smjelo ni nazvat osjećajima.

Ante Vukas, najmoćniji čovjek u selu – misli da u selu kontrolira sve ali sestre Runje su tvrđi orah nego on sam. A njegovi sinovi su njegovi zarobljenici kako već sinovi mogu biti zarobljeni očevima.

Marko, koji bi dao sve da ga otac bar jednom pogleda s poštovanjem. Nikola, koji bi radije pisao nego ratovao, ali zna da se s perom ne osvaja ni otac ni Zagora. Ivica Vukas, čovjek koji je izgubio zemlju, ali ne i obraz. Likovi koji nose težinu generacija. Žene koje nose priču i muškarci koji misle da drže svijet. Divlje pčele su serija koja pokazuje koliko muškarci mogu biti slabi kad ne smiju pokazati da su slabi“, napisao je Šprajc.

Nije trebalo dugo da se s njim slože i brojni pratitelji, njih više od četiri tisuće. Od radnje, do impresivnih lokacija, priče i glumaca, razlozi zbog kojih se 'Divlje pčele' u njihovim domovima ne propuštaju samo su se nizali.

''Izvrstan siže za izvrsnu seriju, Zorane, stvarno znaš s riječima“, „Predobra serija. Odlični glumci, kamera, kostimografija. Bravo“, „Serija me oduševila! Sve je sjajno, od glumaca, redateljice i same priče, naravno“, Zadovoljstvo je gledati dobre glumce, dobru radnju, gledatelju ostaje dojam stvarnosti!'', ''Jedina domaća serija koju gledam“, ''Rijetko dobra serija. Morate imati malo nasljeđa toga kraja da potpuno razumijete likove. Gledam s puno obzira“, samo su neki od komentara.

Zašto su 'Divlje pčele' toliko posebne, gledatelji mogu provjeriti od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u! Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

