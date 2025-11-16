Lana Jurčević objavila sretnu vijest i sve razveselila: Objavila i video pozitivnog testa za trudnoću

Poduzetnica i pjevačica Lana Jurčević (41) iznenadila je i oduševila svoje pratitelje na Instagramu objavom. Otkrila je da očekuje drugo dijete, podijelivši intiman i emotivan trenutak koji je raznježio mnoge.

Lana je u kratkom videu prikazala pozitivan test na trudnoću, čime je potvrdila da u njezinu obitelj stiže prinova.

Stiže prinova u obitelj

Uz objavu je napisala znakovitu poruku: "Dio Mene. Part 2. Surprise". Part 2 jasno daje do znanja da je riječ o njezinoj drugoj trudnoći, dok "Dio Mene" aludira na njezin nedavno objavljeni singl, povezujući tako novu životnu radost s glazbenim stvaralaštvom.

Ova 41-godišnja Zagrepčanka, uspješno balansira između glazbene karijere, poduzetništva s poznatim brendom prirodne kozmetike i majčinstva. Nakon što je 7. studenog objavila novi singl "Dio Mene", ova vijest dolazi kao kruna uspješnog razdoblja za svestranu umjetnicu.

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu čestitki i pozitivnih reakcija. "Naježila sam se od divote, čestitam od srca!", "Sretno, draga, prelijepa ženo", "Najljepša moguća vijest za sam kraj godine! Čestitam", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Jedna obožavateljica se u šali zabrinula za buduće nastupe: "Čestitke, ali to znači da nema još dvije godine koncerata."

