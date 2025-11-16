Tony Cetinski: 'Ljudi se trebaju više družiti i spajati, a manje razdvajati'

Na 14. Hrvatskoj noći u Frankfurtu koja je okupila tisuće posjetitelja na kojoj su nastupile brojne omiljene glazbene face, razgovarali smo i s jednim od njih - Tonijem Cetinskim koji je s nama podijelio dojmove o nastupu pred dijasporom.

"Publika je izuzetna, valjda su se ljudi zaželjeli glazbe. Ne sviramo često u ovim krajevima, pa čujem da su neki mlađi danima ponavljali pjesme. Bit će vjerojatno i glasna publika", rekao je glazbenik, dodajući da osjeća posebnu energiju kada nastupa pred ljudima iz dijaspore.

Cetinski je istaknuo kako je u životu već ostvario više nego što je očekivao i da je zadovoljan svime što je postigao. "Očekujem da turneja dalje bude uspješna, kao što je i počela. I samo ljubav. Mislim da postoji velika potreba da se ljudi spajaju, a ne razdvajaju", rekao je.

"Koliko ljepote..."

Napomenuo je kako ga zabrinjavaju podjele u društvu i kako bi volio da se ljudi više povezuju bez obzira na razlike: "Što ima ljepšeg od toga koliko smo nesavršeni? Koliko je savršeno što smo nesavršeni? Ljudi se trebaju više družiti i spajati, a manje razdvajati."

Za kraj nam je poručio: "Ajmo živjeti i kretati se prema sutra. Svaki put kad napravimo par koraka naprijed, uvijek se netko pokušava vratiti, ali to nas ne smije zaustaviti."

