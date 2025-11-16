Mario Roth otkrio nam je što za njega znači Hrvatska noć: 'Ovdje se zaborave sve brige'

U frankfurtskoj Süwag Energie Areni održano je 14. izdanje Hrvatske noći, najveće godišnje glazbene fešte hrvatskih iseljenika u Njemačkoj, koje je i ove godine vodio Dalibor Petko. Tisuće Hrvata iz različitih dijelova svijeta, okupili su se kako bi uživale u nastupima najvećih imena domaće scene poput Petra Graše, Doris Dragović, Tonija Cetinskog i mnogih drugih. Među izvođačima koji su raspalili atmosferu bila je i grupa Vigor, a frontmen Mario Roth otkrio nam je dojmove nakon koncerta, ali i emotivnu stranu cijelog događaja.

“Mislim da nam je ovo već četvrta Hrvatska noć ovdje u Frankfurtu na kojoj nastupamo. Ono što uvijek očekujemo je prije svega dobra zabava, a to ovdje nikad ne izostane. Ljudi koji dolaze godinama, tradicionalno, zaista očekuju spektakl i drago nam je da ga i dobiju”, rekao je Roth.

„Zaboravite probleme, otvorite srce i uživajte“

Frontmen Vigora istaknuo je kako Hrvatska noć nije samo koncert, nego svojevrsni emocionalni ventil za ljude koji žive daleko od domovine. „Ono zapravo što ja kažem na početku svakog našeg koncerta je da svi mi imamo neke svoje probleme u životu, što je potpuno normalno. To je jedan životni krug. Ovo je prilika da barem kratko na sve to što ih muči zaborave i da jednostavno otvore svoja srca i da uživaju u fantastičnoj glazbi, da uživaju u jednom moru emocija", kaže Roth.

„Čuvamo ono naše, gdje god živjeli“

Također je naglasio kako je Hrvatska noć simbol ljubavi prema domovini i kulturi te da upravo zato ljudi iz cijelog svijeta dolaze na taj događaj. „Ja sam siguran da svi ovi ljudi koji koji dolaze na koncerte, barem kada je Hrvatska noć u pitanju, čuvaju ono nešto naše, čuvaju ono nešto hrvatsko. Gdje god otišli u koji god kutak svijeta na koju god stranu svijeta otišli, mislim da zaista trebamo nositi ljubav prema svojoj domovini, ljubav prema hrvatskoj glazbi. To je zapravo ono najbitnije. Nikad ne treba zaboraviti odakle dolazimo i jednostavno treba čuvati to onako grčevito tu ljubav prema svemu što je hrvatsko", rekao je.

Novi singl i zaokret u karijeri

Otkrio nam je i kako grupa Vigor sprema nova iznenađenja. „Uskoro izlazi naš novi singl. Najavljujemo neki zaokret u našoj glazbenoj karijeri, ali smatram da jednostavno čovjek, kako idu godine, kako čovjek sazrijeva… dobiva jedno novo zrno mudrosti i neku novu životnu školu. Mislim da u skladu s tim treba ići i naša glazba", otkrio nam je.

Mario nam je odao i velike planove za iduću godinu. „Planiramo i veliku turneju po Americi sljedeće godine – desetak gradova, poput New Yorka, Chicaga, New Orleansa, Los Angelesa, St. Louisa… Neizmjerno se veselimo tome. Bili smo već na turnejama u Australiji, Kanadi, Švicarskoj, Njemačkoj, Austriji, ali ovo će biti prva velika američka turneja. Naravno, koncerti u Hrvatskoj i Sloveniji također slijede", dodao je.

Unatoč napornim putovanjima, Roth kaže da se grupa uvijek raduje svakom nastupu. „Jako puno radimo i veselimo se svakom našem nastupu. Iako putovanja mogu biti iscrpljujuća, zahvalni smo jer radimo ono što volimo. Uvijek kažem da mi ne radimo niti jedan dan – jer kada čovjek voli svoj posao, to više nije posao nego gušt, ljubav i zadovoljstvo. Godine idu, mi idemo s njima – nema stajanja. To su naši glavni planovi za 2026.", zaključio je za kraj.

