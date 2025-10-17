Najveći Domovinski koncert izvan domovine: Hrvatska Noć u Frankfurtu

Hrvatska Noć, najveći je koncert Hrvata izvan domovine. Godinama je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija. 15. studenog u Frankfurtu u Süwag Energie Areni nastupit će najveće hrvatske glazbene zvijezde za tisuće Hrvata i njihovih gostiju koji u Frankfurt dolaze iz cijelog svijeta.

U frankfurtskoj Suwag Energie areni 15. 11. 2025. nastupaju: Doris Dragović, Petar Grašo, Hrvatske ruže, Grupa Vigor, Mate Bulić, Dalmatino, Tony Cetinski, Miroslav Škoro,TS Dukati i obećavaju koncert za pamćenje.

"Hrvatska Noć najveći je koncert Hrvata izvan domovine, ponosni smo na svih 13 godina iza nas i obećavamo još bolju 14. Hrvatsku Noć pred nama. Očekivanja posjetitelja, glazbenika, prijatelja, partnera i suradnika su velika i sretni smo ispuniti ih i ove godine. Čast mi je biti organizator ovakvog koncerta, graditi još snažnije veze Hrvata u inozemstvu i domovini.” rekao nam je Robert Martinović, organizator koncerta Hrvatska Noć u Frankfurtu.

"Koncert "Hrvatska Noć" godinama je najpopularnije događanje naših ljudi u inozemstvu, okuplja najviše pjevača, gostiju i medija na jednom mjestu, a posjetitelji dolaze iz cijelog svijeta. Naša publika u Frankfurt dolazi iz cijelog svijeta, od Novog Zelanda, do Danske, Švedske, Amerike počašćeni smo što je odlazak na koncert Hrvatska Noć postao tradicija”. dodaje Robert.

"Svake godine nekako nadmašimo svi sami sebe i bude i bolje i bolje i bolje”

"Dragi moji posebna mi je čast da sam i ove godine pozvan biti dijelom koncerta Hrvatska Noć u Frankfurtu. Ja ne znam koji je ovo koncert po redu, ali svake godine nekako nadmašimo svi sami sebe i bude i bolje i bolje i bolje. Ne sumnjam da će tako biti i ove godine. Siguran sam da se moje kolege raduju, ja se beskrajno radujem i vidimo se u Frankfurtu 15. 11. 2025.” najavljuje svoj nastup u Frankfurtu Petar Grašo.

"Jedva čekamo vidjeti vas, jedva čekamo zapjevati s vama"

"Pozivam vas na najveći i najznačajniji hrvatski koncert u inozemstvu, naravno radi se o koncertu Hrvatska Noć koji će se dogoditi u Frankfurtu 15.11. Grupa Vigor nastupa uz sve naše divne i drage kolege i jedva čekamo vidjeti vas, jedva čekamo zapjevati s vama. Dugo se nismo vidjeli i time je sreća još veća.” pozvao je publiku Mario Roth iz grupe Vigor.

Više informacija o ulaznicama, prodajnim mjestima, fotografije i sve ostale informacije o koncertu “Hrvatska Noć” možete pronaći na www.hrvatska-noc.de

