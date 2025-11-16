FREEMAIL
PREŠAO MJERU /

Aca Lukas napravio skandal na aerodromu: Nasrnuo je na novinare
Foto: M.m./ataimages/pixsell

U zračnoj luci u Beogradu Aca Lukas se nije mogao kontrolirati te je počeo tjerati novinare

16.11.2025.
20:24
Hot.hr
M.m./ataimages/pixsell
Srpski pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas (57) iznenada je napao novinare 16. studenog na beogradskom aerodromu, bez ikakvog provokativnog povoda.

Nakon dolaska u Beograd s nepoznatom djevojkom, glazbenik je prošao pored novinara koji su mu poželjeli "dobru večer", na što je on reagirao iznimno burno.

Pjevač je htio malo privatnosti

Iako je išao prema djevojci koja ga je čekala, Lukas je iznenada promijenio smjer, okrenuo se i počeo vrijeđati novinare, pokušavajući ih otjerati s javnog prostora.

"Hajde, palite sad svi, sad stvarno palite", rekao je i počeo mlatarati rukama, vičući: "Hajde bježi, bježi kad kažem."

Premda je prvo krenuo prema djevojci, Lukas se ponovno okrenuo i vratio prema novinarima, rekavši: "Sve ima svoju mjeru i granicu, je li tako?"

Njegov bijes bio je očigledan, a razlog za njega očito nije bila nijedna konkretna provokacija, već samo "dobro večer" koje su mu novinari uputili.

Na pitanje novinara zašto ih tjera, s obzirom na to da su ga samo pozdravili, Lukas je odgovorio: "Pa tjeram vas."

najčitanije
