Petar Grašo: 'Ovo je ljubav kakvu želim, a ne prikrivenu agresiju pod pojmom hrvatstva'

Nakon završetka nastupa tijekom 14. Hrvatske noći u Frankfurtu, Petar Grašo s nama je otvoreno podijelio dojmove o nastupu pred hrvatskom dijasporom. “Ovo je stvarno jedna posebna energija. Imamo mi svugdje lijepih koncerata po dijaspori i svuda to bude emotivno, ali ova Hrvatska noć, valjda je već dobila tu taj sjaj. Tu neku karizmu već ima, neku povijest. Svi s Hrvatskom noći, i publika i izvođači, daju skupa posebnu čar", rekao je Grašo.

Posebno ga je dojmilo što je vidio kako su svi ljudi veseli. “Svi su nasmijani, neki zagrnuti zastavama, ali samo je ljubav u pitanju. Jer, na žalost, vidimo da se pod zadnje vrijeme pod pojmom zastave i hrvatstva kriju prikrivene agresije i to ne volim. Ali kad su ljudi zagrljeni sa zastavom, vole se. Slavonija, Osijek, Zagreb, Split. Vidio sam Brela, vidio sam Dubrovnik. Ovo je publika i ovo je ljubav koju želim da bude na svim koncertima”, dodao je.

Očekuje fenomenalnu godinu

Grašo nam je potom progovorio i o svojim planovima: “Ja nisam nikad čovjek koji nosi velike dugoročne planove. Nikad nisam netko tko razmišlja o tome što će biti za deset godina. Naravno da vidim sebe u nekim planovima, ali jednako tako ne donosim velike planove za sljedeću godinu. Ono što mogu kazati da će godina biti fenomenalna.

Mnogo pjesama i koncerta u narednoj godini

Ovo nam je prilikom otkrio i velike novosti koje će sigurno oduševiti njegove najvjernije obožavatelje. "Čeka nas turneja – nastavak turneje 30 godina Petra Graše. Iako zapravo ulazimo u 31 godinu, ali nismo mogli sve koncerte pokrpati ovu godinu pa ćemo imati konkretno i šesti koncert u Lisinskom dogodine. I u još puno, puno gradova", otkrio nam je.

Prisjetio se i tužnih trenutaka. "Ove godine izgubili smo Halida, možda je on imao neke planove. Možda je netko drugi imao planove. Planovi i planovi su naša glava, ali naše tijelo i naša sudbina i naše zdravlje određuju neke druge planove, tako da doista želim sebi i svim oko sebe da budemo zdravi i živi. A planovi su uvijek da bude glazbe u prvom planu, nakon obitelji – glazba, i to je to", zaključio je Petar za kraj.

