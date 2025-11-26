Stanovnik Hong Konga: 'Razmišljam gdje ću spavati, vjerojatno se neću moći vratiti kući'

Najmanje 36 života odnio je požar koji i dalje gori u jednom od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, bloku nebodera u Hong Kongu. Neki od stanovnika zarobljeni su unutar gorućih zgrada. Najsmrtonosniji je to požar u tom gradu u posljednjih 30 godina.

Kao da su od papira, a ne armiranog betona. Visoki gotovo stotinu metara, gorući neboderi u Hong Kongu djeluju poput upaljenih šibica. Bolje je i ne zamišljati užas koji proživljavaju oni koji su u njima zatočeni. Strahota i za one koji su se uspjeli spasiti.