Skladišta već zatrpana, više od 500 ljudi radi u smjenama od 0 do 24: 'A ovo je tek početak...'

Počeli su izazovi Crnog petka, kako za kupce, tako i za trgovce, dostavljače, ali i carinu. Hrvatska pošta očekuje rekordan broj paketa, u sortirnici rengen i psi i nešto što, kažu, ni javnost ne treba znati.

Više od 500 djelatnika radi u tri smjene od 0 do 24. Pripreme za Crni petak, i dane prije i poslije, u pošti traju već mjesecima.Lani je zadnjeg petka u studenom zaprimljeno 113 tisuća paketa, a ove godine toj se brojci opasno približio već u ponedjeljak.

"Ove godine svakog dana smo u prosjeku zaprimali 80 tisuća paketa. Jučer smo zaprimili više od 110 tisuća paketa, a tek je ponedjeljak početak tog tjedna Crnog petka. Očekujemo sličan ili još veći broj paketa do kraja tjedna. Paketi najviše dolaze iz modnih trgovina i brendova", ispričao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte.

Nitko više ne kupuje uživo

Trend rasta jasno pokazuje kako se blagdanska kupnja sve više seli na Internet, gdje kupuje više od 50 posto građana. Sortirnica se prilagođava tom trendu pa se iduće godine kapacitet povećava na 250 tisuća paketa u danu. Svaki od njih podložan je detaljnoj carinskoj kontroli koja također u ovom razdoblju bilježi povećanje opsega posla. Najviše nepravilnosti vezano je za povredu autorskih prava.

"Provodimo sustavne analize rizika, sustavne lokalne analize rizika, RTG uređajima, potražnim psima, metodama koje su propisane carinskim zakonodavstvom, a u koje čak javnost ne mora biti upućena. Najviše pošiljaka dolazi iz Kine", objasnio je Milan Todorić, Granični carinski ured Zračne luke i pošte.

Ali zbog odluke Europske unije koja stupa na snagu od iduće godine, to bi se moglo promijeniti.

Naplata carine za male pošiljke

"Za sve male pošiljke do 150 eura se uvodi što prije naplata carine od 10 posto, znači na svu robu koja se bude kupovala na daljinu izvan Europske unije", upozorava Bosiljko Zlopaša, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave.

Do sada se na njih primjenjivao samo PDV. Razmišlja se i o takozvanoj naknadi za rukovanje jer su takve pošiljke okupirale europsko tržište.

Uz rast narudžbi, raste i broj prijevara, posebno uoči Crnog petka.

Budite oprezni

Budimo realni je naziv kampanje Hrvatske udruge banaka, kojom žele upozoriti na sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka.

"Imitiraju poznate brendove putem društvenih mreža i drugih kanala poput SMS-a, emaila i slično i pokušavaju na neki način privući potencijalne žrtve da kliknu na njihovu poveznicu i odvedu ih na lažnu stranicu koja može izgledati uvjerljivo. Važno je upisati ime tog brenda i provjeriti postoji li ta stranica. Svaku sumnju treba prijaviti banci i policiji", oglasio se i Ivan Hrvoje Maljković, glasnogovornik Hrvatske udruge banaka.

A iz pošte mole za strpljenje i razumijevanje, ono što ste doista naručili, zbog velikog pritiska, mogli biste čekati malo duže.

