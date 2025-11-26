Kako će se srušiti zgrada Vjesnika? Statičar otkrio što će se sve uzeti u obzir

KLJUČNO PITANJE /

Prvi put nakon požara, u zgradi Vjesnika počeo je policijski očevid. Potvrdili su nam to iz zagrebačke policije kazavši da očevidom rukovodi zagrebačko Općinsko kazneno državno odvjetništvo. Policija je zbog izazivanja požara kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka koji su u istražnom zatvoru. A do kraja tjedna trebalo bi se odlučiti i na koji način će se zgrada Vjesnika ukloniti - miniranjem ili pak strojnim rušenjem.

Ministarstvo graditeljstva je i u potrazi za tvrtkama koje bi taj posao mogle sigurno obaviti. Mario Todorić, statičar Centra za potresno inženjerstvo je rekao da se mora uzeti više aspekata da bi se donijela odluka. 'To su brzina razgradnje, rizici koje donosi određena metoda, štete koje može donijeti primjena tih metoda, ali i financijski pokazatelji koliko će koštati jedna ili druga metoda', pojasnio je Todorić.