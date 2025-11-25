Sjever Europe se priprema za rat! Oni odabrani su živjeli bez struje, vode i grijanja

Švedska, Norveška, Finska i Danska izdale su brošure s preporukama što činiti u slučaju katastrofe, prirodne ili ratne. Nizozemska je otišla i korak dalje. U sklopu vladine kampanje pripreme za ratno stanje, odabrani Nizozemci živjeli su u mraku, bez grijanja, vode, struje i interneta.

Život u mraku, pod dekama, bez pomoći tehnologije, a nakon drugog dana i bez vode. U takvim nemogućim uvjetima živjelo je šest kućanstava u Nizozemskoj.

Kyra Edenburg, sudionica kampanje, opisuje iskustvo: “Izgleda ugodno s upaljenim svijećama. Ali šteta što se ovog vikenda sve prvi put smrzlo.”

Sudionici su odluku donijeli dobrovoljno, kako bi u preventivnoj vladinoj kampanji saznali može li se preživjeti izvanredno stanje u slučaju rata ili klimatske krize – posebno zimi. “Prvo jutro kod mene je bilo 15 stupnjeva, sljedeći dan 14, a jutros 13 stupnjeva. Ali da, odjenete se za to i u redu je. No, ako predugo mirno sjedite, osjetit ćete hladnoću,” kaže Edenburg.

Većina vjeruje u crni scenarij

U slučaju stvarne krize hitne službe raspoređuju ondje gdje su najpotrebnije, ali ne mogu biti svagdje – pa se većina ljudi mora osloniti na sebe. Yolanda Hoogtanders, gradonačelnica Roermonda, pojašnjava cilj kampanje: “Posebno želimo doznati od ljudi što im sve treba, osim možda kompleta za hitne slučajeve, kako bi prebrodili ta 72 sata.”

Nedavno istraživanje pokazalo je da manje od 30 posto građana smatra da su spremni za hitnu situaciju, iako većina vjeruje da nas takav crni scenarij čeka. Kampanja je taj postotak povećala jer su sudionici otkrili razne trikove za preživljavanje. Edenburg navodi jedan od njih: “Stavite vruću tavu u neku vrstu popluna i hrana bez problema ostaje topla.”

Sudionici su se morali snaći sami, bez varanja, iako je poneki iz opravdanih razloga ipak prekršio pravila. “Samo jednom sam varala. Je li bila subota navečer? Kratko sam se spojila na internet da pošaljem poruku majci da je sve u redu,” priznaje Edenburg.

Zahvaljujući rezultatima kampanje, njihov vodič za 72 sata preživljavanja poslan je u 8,5 milijuna domova u cijeloj Nizozemskoj.